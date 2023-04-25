Лавров рассказал о секретном канале по обмену заключенными между РФ и США

Между Россией и США есть канал, созданный специально для обсуждения обмена заключенными. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Канал для обсуждения этих вещей существует», -— сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Сергей Лавров уточнил, что канал для общения между представителями стран не предполагает публичности. По его словам, публичность в этом случае может только помешать разбирательствам.
Ранее Россия и США провели обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер в декабре 2022 года. В РФ остается американский заключенный Пол Уилан, осужденный за шпионаж. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил возможность обмена Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал обмен заключенными единственным положительным моментом между Россий и США.
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