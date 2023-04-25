Лавров рассказал о своих задачах по обеспечению безопасности России

26 апреля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Лавров отшутился на вопрос о своих надеждах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. Об этом он заявил на брифинге в ООН. «Мне платят деньги не за надежды и ожидания, а за решение поставленных задач. Сейчас они прежде всего касаются обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Лавров журналистам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что его важной миссией также является недопущения факта дискриминации и истребления русских, которые столетиями жили по соседству с РФ. Журналистка задала министру вопрос о том, каковы его надежды и ожидания насчет состояния мира. Также она спросила о будущем текущих конфликтов на Украине, в Судане и Йемене. Ранее Лавров заявлял, что будет после вероятного контрнаступления ВСУ. Он считает, что НАТО будет просить Зеленского начать переговоры с РФ

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. Об этом он заявил на брифинге в ООН. «Мне платят деньги не за надежды и ожидания, а за решение поставленных задач. Сейчас они прежде всего касаются обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Лавров журналистам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что его важной миссией также является недопущения факта дискриминации и истребления русских, которые столетиями жили по соседству с РФ. Журналистка задала министру вопрос о том, каковы его надежды и ожидания насчет состояния мира. Также она спросила о будущем текущих конфликтов на Украине, в Судане и Йемене. Ранее Лавров заявлял, что будет после вероятного контрнаступления ВСУ. Он считает, что НАТО будет просить Зеленского начать переговоры с РФ