25 апреля 2023

Лавров рассказал о своих задачах по обеспечению безопасности России

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров отшутился на вопрос о своих надеждах Фото:

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. Об этом он заявил на брифинге в ООН.

«Мне платят деньги не за надежды и ожидания, а за решение поставленных задач. Сейчас они прежде всего касаются обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Лавров журналистам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что его важной миссией также является недопущения факта дискриминации и истребления русских, которые столетиями жили по соседству с РФ.

Журналистка задала министру вопрос о том, каковы его надежды и ожидания насчет состояния мира. Также она спросила о будущем текущих конфликтов на Украине, в Судане и Йемене.

Ранее Лавров заявлял, что будет после вероятного контрнаступления ВСУ. Он считает, что НАТО будет просить Зеленского начать переговоры с РФ

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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. Об этом он заявил на брифинге в ООН. «Мне платят деньги не за надежды и ожидания, а за решение поставленных задач. Сейчас они прежде всего касаются обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Лавров журналистам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что его важной миссией также является недопущения факта дискриминации и истребления русских, которые столетиями жили по соседству с РФ. Журналистка задала министру вопрос о том, каковы его надежды и ожидания насчет состояния мира. Также она спросила о будущем текущих конфликтов на Украине, в Судане и Йемене. Ранее Лавров заявлял, что будет после вероятного контрнаступления ВСУ. Он считает, что НАТО будет просить Зеленского начать переговоры с РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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