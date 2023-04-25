25 апреля 2023

Лавров объяснил, что будет после вероятного контрнаступления ВСУ

Лавров: после наступления Киева НАТО попросит Зеленского начать переговоры с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров назвал такой сценарий «шизофренической логикой» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Члены североатлантического альянса после контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) попросят президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, [Владимира] Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — сообщил Лавров во время общения с журналистами после заседания собеза ООН. Для РФ важно, чтобы с территории Украины не было угроз, отметил глава МИД.

Ранее появилась информация о планируемом украинском контрнаступлении. Журналисты газеты The New York Times сообщили, что ВСУ не смогут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных-радистов. Крымский политолог Денис Батурин заявил, что Запад перестанет финансировать Украины после провала весеннего наступления.

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Члены североатлантического альянса после контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) попросят президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, [Владимира] Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — сообщил Лавров во время общения с журналистами после заседания собеза ООН. Для РФ важно, чтобы с территории Украины не было угроз, отметил глава МИД. Ранее появилась информация о планируемом украинском контрнаступлении. Журналисты газеты The New York Times сообщили, что ВСУ не смогут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных-радистов. Крымский политолог Денис Батурин заявил, что Запад перестанет финансировать Украины после провала весеннего наступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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