Лавров объяснил, что будет после вероятного контрнаступления ВСУ

Члены североатлантического альянса после контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) попросят президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, [Владимира] Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — сообщил Лавров во время общения с журналистами после заседания собеза ООН. Для РФ важно, чтобы с территории Украины не было угроз, отметил глава МИД.
Ранее появилась информация о планируемом украинском контрнаступлении. Журналисты газеты The New York Times сообщили, что ВСУ не смогут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных-радистов. Крымский политолог Денис Батурин заявил, что Запад перестанет финансировать Украины после провала весеннего наступления.
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