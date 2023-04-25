Огонь уничтожил свердловский поселок

В поселке Сосьва сгорело 92 дома

26 апреля 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

В Сосьве сгорело 92 дома, сообщил глава Геннадий Макаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Сосьва (Свердловская область) сгорело 92 дома, как заявил глава Геннадий Макаров, сгорел «хороший кусок поселка». Он добавил, что утром 26 апреля проведет встречу с местными жителями. «В среду, 26 апреля, в здании культурно-спортивного комплекса в 10:00 я проведу встречу с жителями. <…> Всего в Сосьве сгорело 92 дома. Хороший кусок поселка сгорел, горел кварталами, улицами», — пишет издание «ПроСосьву.ru», ссылаясь на Макарова. При этом он отметил, что в эвакуационный пункт никто не обращался. Макаров добавил, что на встречу также будут присутствовать министры, сотрудники полиции и прокуратуры. «Будем обсуждать вопросы каждого жителя, отмечать пофамильно, кто в чем нуждается», — заявил Макаров. Ранее сообщалось, что в Сосьве сгорели 50 домов. На территории поселка ввели режим ЧС.

В поселке Сосьва (Свердловская область) сгорело 92 дома, как заявил глава Геннадий Макаров, сгорел «хороший кусок поселка». Он добавил, что утром 26 апреля проведет встречу с местными жителями. «В среду, 26 апреля, в здании культурно-спортивного комплекса в 10:00 я проведу встречу с жителями. <…> Всего в Сосьве сгорело 92 дома. Хороший кусок поселка сгорел, горел кварталами, улицами», — пишет издание «ПроСосьву.ru», ссылаясь на Макарова. При этом он отметил, что в эвакуационный пункт никто не обращался. Макаров добавил, что на встречу также будут присутствовать министры, сотрудники полиции и прокуратуры. «Будем обсуждать вопросы каждого жителя, отмечать пофамильно, кто в чем нуждается», — заявил Макаров. Ранее сообщалось, что в Сосьве сгорели 50 домов. На территории поселка ввели режим ЧС.