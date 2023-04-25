25 апреля 2023

Лавров: по украинскому урегулированию нет графика

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров заявил, что определенного графика для урегулирования конфликта нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По урегулированию украинского конфликта нет определенного графика. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график. Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках СВО», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после дебатов в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Представители РФ хотели бы увидеть взаимные действия от западных коллег. «Какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность», — отметил Лавров. Глава МИД также заявил, что нужно оставаться оптимистами, а раскалывать мировое сообщество или ставить себя выше, чем другие, это неправильный путь.

Ранее Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. В понедельник, 24 апреля, глава МИД прибыл в Нью-Йорк. На заседании СБ ООН 25 апреля обсуждалась тема ближневосточного урегулирования.

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По урегулированию украинского конфликта нет определенного графика. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график. Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках СВО», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после дебатов в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Представители РФ хотели бы увидеть взаимные действия от западных коллег. «Какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность», — отметил Лавров. Глава МИД также заявил, что нужно оставаться оптимистами, а раскалывать мировое сообщество или ставить себя выше, чем другие, это неправильный путь. Ранее Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. В понедельник, 24 апреля, глава МИД прибыл в Нью-Йорк. На заседании СБ ООН 25 апреля обсуждалась тема ближневосточного урегулирования.
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