Лавров: по украинскому урегулированию нет графика

26 апреля 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что определенного графика для урегулирования конфликта нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По урегулированию украинского конфликта нет определенного графика. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график. Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках СВО», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после дебатов в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Представители РФ хотели бы увидеть взаимные действия от западных коллег. «Какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность», — отметил Лавров. Глава МИД также заявил, что нужно оставаться оптимистами, а раскалывать мировое сообщество или ставить себя выше, чем другие, это неправильный путь. Ранее Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. В понедельник, 24 апреля, глава МИД прибыл в Нью-Йорк. На заседании СБ ООН 25 апреля обсуждалась тема ближневосточного урегулирования.

По урегулированию украинского конфликта нет определенного графика. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график. Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках СВО», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после дебатов в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Представители РФ хотели бы увидеть взаимные действия от западных коллег. «Какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность», — отметил Лавров. Глава МИД также заявил, что нужно оставаться оптимистами, а раскалывать мировое сообщество или ставить себя выше, чем другие, это неправильный путь. Ранее Лавров, отвечая на вопрос о своих надеждах, пошутил, что ему платят не за это, а за решение конкретных задач, в числе которых — обеспечение безопасности России. В понедельник, 24 апреля, глава МИД прибыл в Нью-Йорк. На заседании СБ ООН 25 апреля обсуждалась тема ближневосточного урегулирования.