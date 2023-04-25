В крупном пожаре в свердловском поселке погиб человек

В Сосьве при пожаре погиб один человек

26 апреля 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Пожарные нашли тело человека при разборе завалов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При пожаре в поселке Сосьва (Свердловская область) погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, а также два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии. Огонь стремительно распространяется из-за сухой растительности, сильных порывов ветра, добавили в ведомстве. Для подачи поды к месту тушения пожарные проложили магистральные линии от реки Сосьва протяженностью два километра. Ранее сообщалось, что в Сосьве сгорело 92 дома. Об этом заявил глава Геннадий Макаров. На территории поселка действует режим ЧС.

При пожаре в поселке Сосьва (Свердловская область) погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, а также два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии. Огонь стремительно распространяется из-за сухой растительности, сильных порывов ветра, добавили в ведомстве. Для подачи поды к месту тушения пожарные проложили магистральные линии от реки Сосьва протяженностью два километра. Ранее сообщалось, что в Сосьве сгорело 92 дома. Об этом заявил глава Геннадий Макаров. На территории поселка действует режим ЧС.