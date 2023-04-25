25 апреля 2023

В крупном пожаре в свердловском поселке погиб человек

В Сосьве при пожаре погиб один человек
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожарные нашли тело человека при разборе завалов (архивное фото) Фото:

При пожаре в поселке Сосьва (Свердловская область) погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, а также два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Огонь стремительно распространяется из-за сухой растительности, сильных порывов ветра, добавили в ведомстве. Для подачи поды к месту тушения пожарные проложили магистральные линии от реки Сосьва протяженностью два километра.

Ранее сообщалось, что в Сосьве сгорело 92 дома. Об этом заявил глава Геннадий Макаров. На территории поселка действует режим ЧС.

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При пожаре в поселке Сосьва (Свердловская область) погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, а также два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии. Огонь стремительно распространяется из-за сухой растительности, сильных порывов ветра, добавили в ведомстве. Для подачи поды к месту тушения пожарные проложили магистральные линии от реки Сосьва протяженностью два километра. Ранее сообщалось, что в Сосьве сгорело 92 дома. Об этом заявил глава Геннадий Макаров. На территории поселка действует режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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