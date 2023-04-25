Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина «имеет право» уничтожать все в Крыму и Донбассе

26 апреля 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк уверен, что к Украине не может быть претензий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина «имеет право» на уничтожение всего, что находится в Крыму и Донбассе. С такими словами выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в прямом эфире украинского канала. «Юридически мы имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР — ред. URA.RU), Донецкой (ДНР — ред.), Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам», —убежден Михаил Подоляк. Его речь транслировалась на одном из украинских телеканалов. При этом Подоляк подчеркнул, что ударами по Москве Киев не решил бы вопрос урегулирования конфликта на Украине. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, написала, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в феврале этого года. «В феврале, за несколько дней до первой годовщины СВО, официальные лица в Киеве были заняты планированием нападения на Москву», — отмечается в статье. Отмечается, что 22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный отчет «HUR „по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары“ по Москве». Документы, являющиеся частью секретной информации, предположительно просочившейся на игровой сервер 21-летним сотрудником Национальной гвардии, не объясняют, кто именно так решил, пишут журналисты газеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина «имеет право» на уничтожение всего, что находится в Крыму и Донбассе. С такими словами выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в прямом эфире украинского канала. «Юридически мы имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР — ред. URA.RU), Донецкой (ДНР — ред.), Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам», —убежден Михаил Подоляк. Его речь транслировалась на одном из украинских телеканалов. При этом Подоляк подчеркнул, что ударами по Москве Киев не решил бы вопрос урегулирования конфликта на Украине. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, написала, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в феврале этого года. «В феврале, за несколько дней до первой годовщины СВО, официальные лица в Киеве были заняты планированием нападения на Москву», — отмечается в статье. Отмечается, что 22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный отчет «HUR „по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары“ по Москве». Документы, являющиеся частью секретной информации, предположительно просочившейся на игровой сервер 21-летним сотрудником Национальной гвардии, не объясняют, кто именно так решил, пишут журналисты газеты.