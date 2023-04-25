«Известия»: в Магнитогорске ремонт аварийного дома назначен на 2033 год

За последний месяц жильцы дома по улице Рубинштейна несколько раз обращались в аварийную службу Фото: Илья Московец © URA.RU

В аварийном доме Магнитогорска Челябинской области на последних этажах затапливает квартиры, но ремонта ждать только через 10 лет. Капремонт крыши, по информации «Народного фронта», назначен на 2033 год.

«В Магнитогорске на улице Рубинштейна у жителей последних этажей затапливает квартиры. За последний месяц они несколько раз общались в аварийную службу, но ситуация не изменилась. Капремонт крыши, по данным „Народного фронта“, назначен на 2033 год. Представители движения уточнили, что по каждому опасному объекту они обратятся в прокуратуру», — сообщают «Известия» в обзорной статье, посвященной переносу капремонтов в российских субъектах.

Как сообщало URA.RU, в Челябинске в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется расселить четыре десятка аварийных домов. Всего в областном центре признано аварийными 125 домов, из них 46 обеспечены финансированием для расселения, а из оставшихся 79 уже по программе КРТ будут расселены 40.