25 апреля 2023
24 апреля 2023

Аналитики назвали самые популярные авианаправления из ЯНАО

«Авиасейлс»: среди популярных авианаправлений из ЯНАО самыми дорогими стали Москва и Санкт-Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиарейс, закат из самолета, авиаполет, небо над землей
В мае ямальцы отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Тюмень Фото:

Самым дорогим из популярных майских авианаправлений из Салехарда стала Москва, из Нового Уренгоя — Санкт-Петербург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов «Авиасейлс».

«Средний чек перелета Салехард-Москва и обратно в мае составляет 23400 рублей. Путешествие из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург в обе стороны обойдется в 25400 рублей», — сообщили в компании.

У жителей окружной столицы также востребованы перелеты в Санкт-Петербург (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 23300 рублей), Екатеринбург (17600 рублей), Ноябрьск (16100 рублей) и Тюмень (15700 рублей). В топ направлений у новоуренгойцев также вошли Самара (25200 рублей), Тюмень (21000 рублей), Уфа (20600 рублей) и Москва (20400 рублей).

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение между Лабытнанги и Санкт-Петербургом заработает в июне 2023 года. Поезда будут ходить раз в четыре дня.

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Самым дорогим из популярных майских авианаправлений из Салехарда стала Москва, из Нового Уренгоя — Санкт-Петербург. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов «Авиасейлс». «Средний чек перелета Салехард-Москва и обратно в мае составляет 23400 рублей. Путешествие из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург в обе стороны обойдется в 25400 рублей», — сообщили в компании. У жителей окружной столицы также востребованы перелеты в Санкт-Петербург (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 23300 рублей), Екатеринбург (17600 рублей), Ноябрьск (16100 рублей) и Тюмень (15700 рублей). В топ направлений у новоуренгойцев также вошли Самара (25200 рублей), Тюмень (21000 рублей), Уфа (20600 рублей) и Москва (20400 рублей). Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение между Лабытнанги и Санкт-Петербургом заработает в июне 2023 года. Поезда будут ходить раз в четыре дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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