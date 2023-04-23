ЯНАО и Санкт-Петербург свяжет прямой поезд

24 апреля 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Железнодорожное сообщение между Лабытнанги (ЯНАО) и Санкт-Петербургом заработает в июне 2023 года. Как сообщили в окружном правительстве, поезда будут ходить раз в четыре дня. «Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги и на 15 июня в обратном направлении. Рейсы будут выполняться раз в четыре дня», — сказано в сообщении. Билеты можно приобрести за 60 суток на сайте «РЖД» или в кассах. Поезд проезжает Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Пересесть на другой рейс пассажиры могут в Котласе и Сосногорске. Уточняется, что время в пути составляет более двух суток. Ранее сообщалось, что из ЯНАО в Нижний Новгород запустили поезда. Первый рейс начнет курсировать также в июне.

Железнодорожное сообщение между Лабытнанги (ЯНАО) и Санкт-Петербургом заработает в июне 2023 года. Как сообщили в окружном правительстве, поезда будут ходить раз в четыре дня. «Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги и на 15 июня в обратном направлении. Рейсы будут выполняться раз в четыре дня», — сказано в сообщении. Билеты можно приобрести за 60 суток на сайте «РЖД» или в кассах. Поезд проезжает Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Пересесть на другой рейс пассажиры могут в Котласе и Сосногорске. Уточняется, что время в пути составляет более двух суток. Ранее сообщалось, что из ЯНАО в Нижний Новгород запустили поезда. Первый рейс начнет курсировать также в июне.