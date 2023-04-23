23 апреля 2023
22 апреля 2023

ЯНАО и Санкт-Петербург свяжет прямой поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские железные дороги. РЖД. Пермь, ржд, железная дорога, пассажиры поезда, чай в подстаканнике, плацкартный вагон
Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги Фото:

Железнодорожное сообщение между Лабытнанги (ЯНАО) и Санкт-Петербургом заработает в июне 2023 года. Как сообщили в окружном правительстве, поезда будут ходить раз в четыре дня.

«Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги и на 15 июня в обратном направлении. Рейсы будут выполняться раз в четыре дня», — сказано в сообщении.

Билеты можно приобрести за 60 суток на сайте «РЖД» или в кассах. Поезд проезжает Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Пересесть на другой рейс пассажиры могут в Котласе и Сосногорске. Уточняется, что время в пути составляет более двух суток.

Ранее сообщалось, что из ЯНАО в Нижний Новгород запустили поезда. Первый рейс начнет курсировать также в июне.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Железнодорожное сообщение между Лабытнанги (ЯНАО) и Санкт-Петербургом заработает в июне 2023 года. Как сообщили в окружном правительстве, поезда будут ходить раз в четыре дня. «Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги и на 15 июня в обратном направлении. Рейсы будут выполняться раз в четыре дня», — сказано в сообщении. Билеты можно приобрести за 60 суток на сайте «РЖД» или в кассах. Поезд проезжает Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Пересесть на другой рейс пассажиры могут в Котласе и Сосногорске. Уточняется, что время в пути составляет более двух суток. Ранее сообщалось, что из ЯНАО в Нижний Новгород запустили поезда. Первый рейс начнет курсировать также в июне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...