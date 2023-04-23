ЯНАО и Санкт-Петербург свяжет прямой поезд

Железнодорожное сообщение между Лабытнанги (ЯНАО) и Санкт-Петербургом заработает в июне 2023 года. Как сообщили в окружном правительстве, поезда будут ходить раз в четыре дня.
«Рейс первого поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги и на 15 июня в обратном направлении. Рейсы будут выполняться раз в четыре дня», — сказано в сообщении.
Билеты можно приобрести за 60 суток на сайте «РЖД» или в кассах. Поезд проезжает Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Пересесть на другой рейс пассажиры могут в Котласе и Сосногорске. Уточняется, что время в пути составляет более двух суток.
Ранее сообщалось, что из ЯНАО в Нижний Новгород запустили поезда. Первый рейс начнет курсировать также в июне.
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