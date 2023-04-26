В Сосьве пожар, охвативший 92 дома, локализовали. Фото, видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар в Сосьве локализовали, сообщает МЧС Фото:
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В поселке Сосьва (Свердловская область) локализовали пожар площадью в девять тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России. Пламя охватило 92 дома.

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«Пожар в поселке Сосьва локализован на площади девять тысяч квадратных метров. Он затронул 92 дома», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Пожары были зафиксированы 25 апреля по всей Свердловской области. С учетом нескольких населенных пунктов, пламя затронуло более тысячи домов.

Сообщалось, что за сутки свердловские спасатели работали в Первоуральске, Сосьве, Невьянске, Нижнем Тагиле, Кушве, Серове, Алапаевске и Новой Ляле. Распространению огня поспособствовало большое количество сухой растительности, а также сильный ветер. Свердловчане столкнулись с пропажей родных после возникновения пожара.

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В поселке Сосьва (Свердловская область) локализовали пожар площадью в девять тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России. Пламя охватило 92 дома. «Пожар в поселке Сосьва локализован на площади девять тысяч квадратных метров. Он затронул 92 дома», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Пожары были зафиксированы 25 апреля по всей Свердловской области. С учетом нескольких населенных пунктов, пламя затронуло более тысячи домов. Сообщалось, что за сутки свердловские спасатели работали в Первоуральске, Сосьве, Невьянске, Нижнем Тагиле, Кушве, Серове, Алапаевске и Новой Ляле. Распространению огня поспособствовало большое количество сухой растительности, а также сильный ветер. Свердловчане столкнулись с пропажей родных после возникновения пожара.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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