Свердловчане не могут найти родных после мощного пожара в поселке. Видео

26 апреля 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

При эвакуации люди потеряли связь с родственниками (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. За сутки спасатели работали в Первоуральске, Сосьве, Невьянске, Нижнем Тагиле, Кушве, Серове, Алапаевске и Новой Ляле. Больше всего пострадали жители Сосьвы, где, по официальным данным, огонь уничтожил 92 дома. Неравнодушные граждане организовывают сборы помощи для людей, оставшихся без крова. Многие местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП. «Ищем бабушку, она жила в доме на Ленина, 53, ее жилье полностью сгорело. Она не выходит на связь. Говорят, ее эвакуировали, мы опросили всех соседей, но никто не знает где она», — пишет Татьяна в соцсети. Она рассказала, что звонила в экстренные службы, однако там ей не смогли помочь. Другая местная жительница по имени Ирина рассказала, что после пожара не может найти свою сестру. «Подскажите, пожалуйста, за линией барак тоже сгорел? Нет информации. У меня сестра эвакуировалась еще вечером, но связи с ней нет», — написала девушка в соцсетях. Жители организовали несколько сборов помощи для людей, у которых сгорели дома. «Всем неравнодушным! В Сосьве объявляется сбор вещей для взрослых и детей. Люди потеряли дома в страшном пожаре, давайте поможем им», — сообщается в объявлении. Другой свердловчанин предлагает собирать посуду и инструменты. Власти эвакуировали жителей в безопасные места. Утром 26 апреля глава поселка Геннадий Макаров проведет встречу с односельчанами. На ней он пообещал помочь каждому жителю. Несмотря на это, многие жители приняли решение покинуть поселок до ликвидации ЧС. «У меня родители на чемоданах, решили уехать из поселка, пока не станет безопасно», — поделился уралец. Ранее URA.RU писало, что в поселке Сосьва огонь, по данным МЧС, уничтожил порядка 50 домов. Однако позднее глава Геннадий Макаров заявил, что сгорело 92 постройки, но некоторые СМИ писали, что в поселке уничтожено 150 домов. Также известно, что при пожаре в Сосьве погиб как минимум один человек. Им оказался пенсионер, который на днях отпраздновал 62-летие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. За сутки спасатели работали в Первоуральске, Сосьве, Невьянске, Нижнем Тагиле, Кушве, Серове, Алапаевске и Новой Ляле. Больше всего пострадали жители Сосьвы, где, по официальным данным, огонь уничтожил 92 дома. Неравнодушные граждане организовывают сборы помощи для людей, оставшихся без крова. Многие местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП. «Ищем бабушку, она жила в доме на Ленина, 53, ее жилье полностью сгорело. Она не выходит на связь. Говорят, ее эвакуировали, мы опросили всех соседей, но никто не знает где она», — пишет Татьяна в соцсети. Она рассказала, что звонила в экстренные службы, однако там ей не смогли помочь. Другая местная жительница по имени Ирина рассказала, что после пожара не может найти свою сестру. «Подскажите, пожалуйста, за линией барак тоже сгорел? Нет информации. У меня сестра эвакуировалась еще вечером, но связи с ней нет», — написала девушка в соцсетях. Жители организовали несколько сборов помощи для людей, у которых сгорели дома. «Всем неравнодушным! В Сосьве объявляется сбор вещей для взрослых и детей. Люди потеряли дома в страшном пожаре, давайте поможем им», — сообщается в объявлении. Другой свердловчанин предлагает собирать посуду и инструменты. Власти эвакуировали жителей в безопасные места. Утром 26 апреля глава поселка Геннадий Макаров проведет встречу с односельчанами. На ней он пообещал помочь каждому жителю. Несмотря на это, многие жители приняли решение покинуть поселок до ликвидации ЧС. «У меня родители на чемоданах, решили уехать из поселка, пока не станет безопасно», — поделился уралец. Ранее URA.RU писало, что в поселке Сосьва огонь, по данным МЧС, уничтожил порядка 50 домов. Однако позднее глава Геннадий Макаров заявил, что сгорело 92 постройки, но некоторые СМИ писали, что в поселке уничтожено 150 домов. Также известно, что при пожаре в Сосьве погиб как минимум один человек. Им оказался пенсионер, который на днях отпраздновал 62-летие.