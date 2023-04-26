Замминистра МЧС экстренно прибыл в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, огонь, пожарник, пожарная безопасность
МЧС продолжает тушить пожары в Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловскую область прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов в связи с масштабными пожарами в регионе. Об этом сообщает МЧС России.

«Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что пожарные и сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгораний. На объекты выделено 112 единиц техники и более 380 человек.

Ранее Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Спасатели были направлены в несколько поселков, среди которых Таежный, Сосьва, Первоуральск и другие. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что огнем уничтожено 150 домов в районе Сосьвы. Свердловчане начали организововать сборы помощи для людей, которые остались без жилья. 26 апреля пожар в Сосьве локализовали.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов в связи с масштабными пожарами в регионе. Об этом сообщает МЧС России. «Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что пожарные и сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгораний. На объекты выделено 112 единиц техники и более 380 человек. Ранее Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Спасатели были направлены в несколько поселков, среди которых Таежный, Сосьва, Первоуральск и другие. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что огнем уничтожено 150 домов в районе Сосьвы. Свердловчане начали организововать сборы помощи для людей, которые остались без жилья. 26 апреля пожар в Сосьве локализовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...