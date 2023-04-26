Замминистра МЧС экстренно прибыл в Свердловскую область

26 апреля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

МЧС продолжает тушить пожары в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловскую область прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов в связи с масштабными пожарами в регионе. Об этом сообщает МЧС России. «Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям», — написало ведомство в своем telegram-канале . Там уточнили, что пожарные и сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгораний. На объекты выделено 112 единиц техники и более 380 человек. Ранее Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Спасатели были направлены в несколько поселков, среди которых Таежный, Сосьва, Первоуральск и другие. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что огнем уничтожено 150 домов в районе Сосьвы. Свердловчане начали организововать сборы помощи для людей, которые остались без жилья. 26 апреля пожар в Сосьве локализовали.

В Свердловскую область прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов в связи с масштабными пожарами в регионе. Об этом сообщает МЧС России. «Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что пожарные и сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгораний. На объекты выделено 112 единиц техники и более 380 человек. Ранее Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Спасатели были направлены в несколько поселков, среди которых Таежный, Сосьва, Первоуральск и другие. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что огнем уничтожено 150 домов в районе Сосьвы. Свердловчане начали организововать сборы помощи для людей, которые остались без жилья. 26 апреля пожар в Сосьве локализовали.