За выступление на Дне города группы REFLEX власти Перми заплатят почти миллион

На главном концерте 300-летия Перми выступит группа REFLEX

26 апреля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Концерт на эспланаде — традиция Дня Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми на эспланаде в честь 300-летия города выступит популярная группа REFLEX. Как следует из контракта, структура мэрии выплатит за 40-минутное выступление коллектива 943,5 тысячи рублей. «Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия группы REFLEX, в рамках проведения празднования 300-летия основания города Перми. Цена контракта составляет 943 500 рублей», — говорится в договоре, опубликованном на сайте госзакупок. Услышать REFLEX пермяки и гости города смогут 12 июня в рамках большого концерта на эспланаде. Ранее URA.RU рассказывало, что на Дне города выступит ремикс-группа Filatov & Karas и другие популярные артисты.

В Перми на эспланаде в честь 300-летия города выступит популярная группа REFLEX. Как следует из контракта, структура мэрии выплатит за 40-минутное выступление коллектива 943,5 тысячи рублей. «Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия группы REFLEX, в рамках проведения празднования 300-летия основания города Перми. Цена контракта составляет 943 500 рублей», — говорится в договоре, опубликованном на сайте госзакупок. Услышать REFLEX пермяки и гости города смогут 12 июня в рамках большого концерта на эспланаде. Ранее URA.RU рассказывало, что на Дне города выступит ремикс-группа Filatov & Karas и другие популярные артисты.