25 апреля 2023

За выступление на Дне города группы REFLEX власти Перми заплатят почти миллион

На главном концерте 300-летия Перми выступит группа REFLEX
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Пермь, концерт, сцена, пермь294
Концерт на эспланаде — традиция Дня Перми Фото:
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300-летие Перми

В Перми на эспланаде в честь 300-летия города выступит популярная группа REFLEX. Как следует из контракта, структура мэрии выплатит за 40-минутное выступление коллектива 943,5 тысячи рублей.

«Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия группы REFLEX, в рамках проведения празднования 300-летия основания города Перми. Цена контракта составляет 943 500 рублей», — говорится в договоре, опубликованном на сайте госзакупок.

Услышать REFLEX пермяки и гости города смогут 12 июня в рамках большого концерта на эспланаде. Ранее URA.RU рассказывало, что на Дне города выступит ремикс-группа Filatov & Karas и другие популярные артисты.

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В Перми на эспланаде в честь 300-летия города выступит популярная группа REFLEX. Как следует из контракта, структура мэрии выплатит за 40-минутное выступление коллектива 943,5 тысячи рублей. «Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия группы REFLEX, в рамках проведения празднования 300-летия основания города Перми. Цена контракта составляет 943 500 рублей», — говорится в договоре, опубликованном на сайте госзакупок. Услышать REFLEX пермяки и гости города смогут 12 июня в рамках большого концерта на эспланаде. Ранее URA.RU рассказывало, что на Дне города выступит ремикс-группа Filatov & Karas и другие популярные артисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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