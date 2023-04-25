За выступление на Дне города группы REFLEX власти Перми заплатят почти миллион

В Перми на эспланаде в честь 300-летия города выступит популярная группа REFLEX. Как следует из контракта, структура мэрии выплатит за 40-минутное выступление коллектива 943,5 тысячи рублей.
«Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия группы REFLEX, в рамках проведения празднования 300-летия основания города Перми. Цена контракта составляет 943 500 рублей», — говорится в договоре, опубликованном на сайте госзакупок.
Услышать REFLEX пермяки и гости города смогут 12 июня в рамках большого концерта на эспланаде. Ранее URA.RU рассказывало, что на Дне города выступит ремикс-группа Filatov & Karas и другие популярные артисты.
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