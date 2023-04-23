23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Власти Перми потратят 1,7 млн рублей на выступление ремикс-группы

На 300-летии Перми выступит проект Filatov & Karas
© Служба новостей «URA.RU»
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Смысловые галлюцинации - 25 лет. Екатеринбург, концерт, зрители
Концерт на 300-летие Перми обещает быть разноплановым Фото:
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300-летие Перми

На выступление популярной ремикс-группы Filatov & Karas на главном концерте 300-летия Перми власти потратят 1,7 млн рублей. Команда выступит 12 июня, следует из условий контракта, опубликованного на портале госзакупок.

«Исполнитель принимает па себя обязательство по обеспечению участия творческого коллектива „Filatov&Karas“ в рамках празднования 300-летия основания города Перми реализации 12 июня 2023 года с 15:00 до 20:00. Цена контракта составляет 1 777 778 рублей», — говорится в документе.

Как рассказывало URA.RU, в 2022 году проект Filatov & Karas был вторым хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге. Это команда двух диджеев из Москвы Дмитрия Филатова и Алексея Осокина. Их ремиксы занимали первые места в чартах разных стран, видео на YouTube набирает десятки миллионов просмотров. О других музыкантах, которые будут развлекать пермяков на День города, и их гонорарах, URA.RU рассказывало ранее.

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На выступление популярной ремикс-группы Filatov & Karas на главном концерте 300-летия Перми власти потратят 1,7 млн рублей. Команда выступит 12 июня, следует из условий контракта, опубликованного на портале госзакупок. «Исполнитель принимает па себя обязательство по обеспечению участия творческого коллектива „Filatov&Karas“ в рамках празднования 300-летия основания города Перми реализации 12 июня 2023 года с 15:00 до 20:00. Цена контракта составляет 1 777 778 рублей», — говорится в документе. Как рассказывало URA.RU, в 2022 году проект Filatov & Karas был вторым хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге. Это команда двух диджеев из Москвы Дмитрия Филатова и Алексея Осокина. Их ремиксы занимали первые места в чартах разных стран, видео на YouTube набирает десятки миллионов просмотров. О других музыкантах, которые будут развлекать пермяков на День города, и их гонорарах, URA.RU рассказывало ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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