Власти Перми потратят 1,7 млн рублей на выступление ремикс-группы

На 300-летии Перми выступит проект Filatov & Karas

24 апреля 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Концерт на 300-летие Перми обещает быть разноплановым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми На выступление популярной ремикс-группы Filatov & Karas на главном концерте 300-летия Перми власти потратят 1,7 млн рублей. Команда выступит 12 июня, следует из условий контракта, опубликованного на портале госзакупок. «Исполнитель принимает па себя обязательство по обеспечению участия творческого коллектива „Filatov&Karas“ в рамках празднования 300-летия основания города Перми реализации 12 июня 2023 года с 15:00 до 20:00. Цена контракта составляет 1 777 778 рублей», — говорится в документе. Как рассказывало URA.RU, в 2022 году проект Filatov & Karas был вторым хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге. Это команда двух диджеев из Москвы Дмитрия Филатова и Алексея Осокина. Их ремиксы занимали первые места в чартах разных стран, видео на YouTube набирает десятки миллионов просмотров. О других музыкантах, которые будут развлекать пермяков на День города, и их гонорарах, URA.RU рассказывало ранее.

На выступление популярной ремикс-группы Filatov & Karas на главном концерте 300-летия Перми власти потратят 1,7 млн рублей. Команда выступит 12 июня, следует из условий контракта, опубликованного на портале госзакупок. «Исполнитель принимает па себя обязательство по обеспечению участия творческого коллектива „Filatov&Karas“ в рамках празднования 300-летия основания города Перми реализации 12 июня 2023 года с 15:00 до 20:00. Цена контракта составляет 1 777 778 рублей», — говорится в документе. Как рассказывало URA.RU, в 2022 году проект Filatov & Karas был вторым хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге. Это команда двух диджеев из Москвы Дмитрия Филатова и Алексея Осокина. Их ремиксы занимали первые места в чартах разных стран, видео на YouTube набирает десятки миллионов просмотров. О других музыкантах, которые будут развлекать пермяков на День города, и их гонорарах, URA.RU рассказывало ранее.