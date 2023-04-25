Житель ХМАО выиграл в лотерею три млн рублей

26 апреля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Югорчанин выиграл три млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель ХМАО победил в лотерее «Все или ничего». Югорчанину удалось выиграть три миллиона рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «25 апреля 2023 года в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — три миллиона рублей. Удача оказалась на стороне участника 74792-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа-Югра», — говорится в сообщении. Победитель еще не обратился за выигрышем, но известно, что он купил билет на три тиража подряд за 300 рублей в мобильном приложении. «В игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от одного до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Герой тиража угадал заветную комбинацию и пополнил ряды лотерейных счастливчиков», — добавляют представители гослотереи. Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионер из ХМАО выиграл 1 923 077 рублей в лотерею. Победитель планировал отдать выигранные деньги детям.

Житель ХМАО победил в лотерее «Все или ничего». Югорчанину удалось выиграть три миллиона рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «25 апреля 2023 года в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — три миллиона рублей. Удача оказалась на стороне участника 74792-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа-Югра», — говорится в сообщении. Победитель еще не обратился за выигрышем, но известно, что он купил билет на три тиража подряд за 300 рублей в мобильном приложении. «В игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от одного до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Герой тиража угадал заветную комбинацию и пополнил ряды лотерейных счастливчиков», — добавляют представители гослотереи. Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионер из ХМАО выиграл 1 923 077 рублей в лотерею. Победитель планировал отдать выигранные деньги детям.