В Курганской области избавляются от дома культуры

Здание дома культуры продают за пять млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие АО «Курганфармация» выставило на продажу здание дома культуры в поселке Искра Звериноголовского округа Курганской области. Стоимость объекта составляет пять миллионов рублей. Информация о торгах размещена на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Продается нежилое здание, дом культуры, расположенное в поселке Искра Звериноголовского муниципального округа. Общая площадь объекта: 1 970,7 квадратных метров. Организатор торгов: АО „Курганфармация“. Стоимость: 5 000 000 рублей», — указано в аукционной документации. Аукцион пройдет 22 июня 2023 года.

Агентство URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотят избавиться от своего санатория «Сосновая роща». Инвесторам предагают сделать на его базе оздоровительный комплекс. Стоимость выкупа составляет около 110 млн рублей.