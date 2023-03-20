Курганские власти хотят избавиться от своего санатория

21 марта 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Санаторий «Сосновая роща» принадлежит предприятию властей «Курганфармация» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Представители правительства Курганской области готовы продать инвесторам санаторий «Сосновая роща», принадлежащий государству. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области. «Инвестиционное предложение — создание оздоровительного комплекса на базе санатория „Сосновая роща“. <…> Стоимость выкупа — 109 800 000 рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте. В описании указано, что санаторий рассчитан на 526 койко-мест, а в номерах есть набор необходимой мебели, телевизоры и отдельные санузлы с душем. На территории оздоровительного комплекса, в том числе, расположены три жилых корпуса. Покупатель сможет заниматься на этой территории только оздоровительной деятельностью. В июле 2022 года губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. За год до этого за 83,8 млн рублей был продан санаторий «Лесники», который, как и «Сосновая роща», относился к принадлежащему властям АО «Курорты Зауралья». Позже АО «Курорты Зауралья» перестало быть самостоятельным юрлицом и вошло в состав АО «Курганфармация», также принадлежащему местному правительству.

Представители правительства Курганской области готовы продать инвесторам санаторий «Сосновая роща», принадлежащий государству. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области. «Инвестиционное предложение — создание оздоровительного комплекса на базе санатория „Сосновая роща“. <…> Стоимость выкупа — 109 800 000 рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте. В описании указано, что санаторий рассчитан на 526 койко-мест, а в номерах есть набор необходимой мебели, телевизоры и отдельные санузлы с душем. На территории оздоровительного комплекса, в том числе, расположены три жилых корпуса. Покупатель сможет заниматься на этой территории только оздоровительной деятельностью. В июле 2022 года губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. За год до этого за 83,8 млн рублей был продан санаторий «Лесники», который, как и «Сосновая роща», относился к принадлежащему властям АО «Курорты Зауралья». Позже АО «Курорты Зауралья» перестало быть самостоятельным юрлицом и вошло в состав АО «Курганфармация», также принадлежащему местному правительству.