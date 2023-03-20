20 марта 2023

Курганские власти хотят избавиться от своего санатория

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, сосны, лес, лето, сосновый бор, природа
Санаторий «Сосновая роща» принадлежит предприятию властей «Курганфармация» Фото:

Представители правительства Курганской области готовы продать инвесторам санаторий «Сосновая роща», принадлежащий государству. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области.

«Инвестиционное предложение — создание оздоровительного комплекса на базе санатория „Сосновая роща“. <…> Стоимость выкупа — 109 800 000 рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте.

В описании указано, что санаторий рассчитан на 526 койко-мест, а в номерах есть набор необходимой мебели, телевизоры и отдельные санузлы с душем. На территории оздоровительного комплекса, в том числе, расположены три жилых корпуса. Покупатель сможет заниматься на этой территории только оздоровительной деятельностью.

В июле 2022 года губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. За год до этого за 83,8 млн рублей был продан санаторий «Лесники», который, как и «Сосновая роща», относился к принадлежащему властям АО «Курорты Зауралья». Позже АО «Курорты Зауралья» перестало быть самостоятельным юрлицом и вошло в состав АО «Курганфармация», также принадлежащему местному правительству.

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Представители правительства Курганской области готовы продать инвесторам санаторий «Сосновая роща», принадлежащий государству. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области. «Инвестиционное предложение — создание оздоровительного комплекса на базе санатория „Сосновая роща“. <…> Стоимость выкупа — 109 800 000 рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте. В описании указано, что санаторий рассчитан на 526 койко-мест, а в номерах есть набор необходимой мебели, телевизоры и отдельные санузлы с душем. На территории оздоровительного комплекса, в том числе, расположены три жилых корпуса. Покупатель сможет заниматься на этой территории только оздоровительной деятельностью. В июле 2022 года губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. За год до этого за 83,8 млн рублей был продан санаторий «Лесники», который, как и «Сосновая роща», относился к принадлежащему властям АО «Курорты Зауралья». Позже АО «Курорты Зауралья» перестало быть самостоятельным юрлицом и вошло в состав АО «Курганфармация», также принадлежащему местному правительству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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