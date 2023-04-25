Бизнесмены ХМАО стали активно брать на работу пенсионеров

26 апреля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

За год интерес к сотрудникам старше 50 лет в ХМАО вырос в полтора раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО пенсионеров стали чаще приглашать на работу. За год интерес к сотрудникам старше 50 лет вырос в полтора раза. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Если сравнить март 2023 и март 2022 года, то становится очевидным возрастающий интерес работодателей Югры к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 53% (с 0,8 тысячи до 1,2 тысячи), то есть, в полтора раза. При этом по всем остальным возрастным категориям наблюдается падение», — говорится в исследовании. По словам аналитиков, тренд связан с высоким спросом на персонал и общим дефицитом кадров. При этом на данный момент чаще всего на собеседования все-таки приглашают работников в возрасте от 19 до 30 лет. «На них приходится 47% от всех приглашений в марте 2023 года. Вторая по популярности у работодателей категория — это соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет (32%)», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о профессиях, с которыми сотрудников быстрее всего берут на работу. Среди них — менеджеры по продажам, администраторы и бухгалтеры.

В ХМАО пенсионеров стали чаще приглашать на работу. За год интерес к сотрудникам старше 50 лет вырос в полтора раза. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Если сравнить март 2023 и март 2022 года, то становится очевидным возрастающий интерес работодателей Югры к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 53% (с 0,8 тысячи до 1,2 тысячи), то есть, в полтора раза. При этом по всем остальным возрастным категориям наблюдается падение», — говорится в исследовании. По словам аналитиков, тренд связан с высоким спросом на персонал и общим дефицитом кадров. При этом на данный момент чаще всего на собеседования все-таки приглашают работников в возрасте от 19 до 30 лет. «На них приходится 47% от всех приглашений в марте 2023 года. Вторая по популярности у работодателей категория — это соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет (32%)», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о профессиях, с которыми сотрудников быстрее всего берут на работу. Среди них — менеджеры по продажам, администраторы и бухгалтеры.