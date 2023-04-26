В полиции заявили, что сообщений о драке к ним не поступало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Юго-Западный подрались 10 человек. Как сообщают очевидцы, это, предположительно, были выходцы с Кавказа.

«Накануне поздним вечером напротив магазина „Монетка“ на ул. Посадская, 45 компания молодых людей устроила файтинг. В инциденте принимали участие не менее 10 человек — предположительно, выходцев с Кавказа», — сообщил очевидец telegram-каналу «Лампа».

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по данному факту в полицию никто не обращался. «Сотрудники территориального ОВД проверят информацию, опубликованную в сети интернет. Пострадавшие либо граждане, располагающие сведениями о происшествии, могут сообщать их по телефону 3564208 или 102(02)», — заявили силовики.

Ранее в студенческом городке УПИ в Екатеринбурге произошла массовая драка иностранных студентов. Один из нападающих пытался применить электрошокер. Пострадавший парень был избит и госпитализирован. Силовики уверили, что в инциденте никто не пострадал.