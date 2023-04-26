Свердловские спасатели назвали число пострадавших в масштабных пожарах

Из-за пожаров в Свердловской области без домов остались 660 человек

Всем пострадавшим от пожаров окажут помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Без домов остались около 660 человек в результате масштабных пожаров в Свердловской области. Об этом заявили экстренные службы.

«Около 660 человек остались без крова из-за крупных пожаров в Свердловской области», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пострадавшим будет оказана помощь.

Десятки крупных пожаров охватили Свердловскую область 25 апреля. Пожарные подключили авиацию, однако из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве и перекидывается на жилые дома. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва на севере области. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и неравнодушные свердловчане начали сбор гуманитарной помощи.