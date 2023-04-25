Мэр Екатеринбурга запустил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Сосьве

26 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Орлов призывает всех неравнодушных помочь погорельцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать сбор гуманитарной помощи для людей, чьи дома пострадали при пожаре в свердловском поселке Сосьва. Помогать в этом будут волонтеры центра «Мы рядом». Об этом сообщает пресс-служба администрации. «Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи», — заявил Орлов. Сбор начинается с 26 апреля. Людей, которые нуждаются в помощи или хотят передать необходимые вещи, просят обращаться в центр «Мы рядом» в любой день недели с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62. Также с волонтерами можно связаться в Telegram, WhatsApp и социальной сети «ВКонтакте». Центр расположен в Институте муниципального управления по адресу: ул. Пушкина, 16. Ранее в поселке Сосьва разразился крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать сбор гуманитарной помощи для людей, чьи дома пострадали при пожаре в свердловском поселке Сосьва. Помогать в этом будут волонтеры центра «Мы рядом». Об этом сообщает пресс-служба администрации. «Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи», — заявил Орлов. Сбор начинается с 26 апреля. Людей, которые нуждаются в помощи или хотят передать необходимые вещи, просят обращаться в центр «Мы рядом» в любой день недели с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62. Также с волонтерами можно связаться в Telegram, WhatsApp и социальной сети «ВКонтакте». Центр расположен в Институте муниципального управления по адресу: ул. Пушкина, 16. Ранее в поселке Сосьва разразился крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.