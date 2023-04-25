25 апреля 2023

Мэр Екатеринбурга запустил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Сосьве

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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Орлов призывает всех неравнодушных помочь погорельцам Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать сбор гуманитарной помощи для людей, чьи дома пострадали при пожаре в свердловском поселке Сосьва. Помогать в этом будут волонтеры центра «Мы рядом». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи», — заявил Орлов. Сбор начинается с 26 апреля.

Людей, которые нуждаются в помощи или хотят передать необходимые вещи, просят обращаться в центр «Мы рядом» в любой день недели с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62. Также с волонтерами можно связаться в Telegram, WhatsApp и социальной сети «ВКонтакте». Центр расположен в Институте муниципального управления по адресу: ул. Пушкина, 16.

Ранее в поселке Сосьва разразился крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать сбор гуманитарной помощи для людей, чьи дома пострадали при пожаре в свердловском поселке Сосьва. Помогать в этом будут волонтеры центра «Мы рядом». Об этом сообщает пресс-служба администрации. «Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи», — заявил Орлов. Сбор начинается с 26 апреля. Людей, которые нуждаются в помощи или хотят передать необходимые вещи, просят обращаться в центр «Мы рядом» в любой день недели с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62. Также с волонтерами можно связаться в Telegram, WhatsApp и социальной сети «ВКонтакте». Центр расположен в Институте муниципального управления по адресу: ул. Пушкина, 16. Ранее в поселке Сосьва разразился крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.
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