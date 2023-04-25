Губернатор Шумков похвалил чиновников, жертвующих деньги детям

Чиновники собрали миллион рублей на строительство детской площадки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалил сотрудников органов власти за сбор денег на строительство детской площадки. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Еще раз. Молодцы. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — указано в после Шумкова в канале «силаVправде (V. Шумков)». Площадка, на которую пожертвовали деньги, будет расположена на территории реабилитационного центра для детей-инвалидов. На ней установят качели, песочные столы и тренажеры.

Как указано на сайте правительства региона, в результате благотворительного марафона, который проходил с 16 по 22 апреля, удалось собрать более 1,7 миллиона рублей на строительство площадки для детей с ограниченными возможностями. По инициативе Шумкова, к марафону присоединились чиновники. Они перечислили один миллион рублей.

В марафоне участвовали также представители курганского бизнеса и горожане. Отмечается, что им удалось собрать около 700 тысяч рублей. 19 тысяч собрали с помощью продажи ручных изделий, которые сделали воспитанники организаций для детей-сирот.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники перевели из своих зарплат миллион рублей на благотворительность. Средства были пожертвованы в региональное отделение Российского детского фонда.