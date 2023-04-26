Мэр Екатеринбурга выдвинулся на выборы вместе с Шипулиным

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Алексей Орлов и Антон Шипулин подают документы на праймериз «Единой России». Екатеринбург, орлов алексей, праймериз, единая россия, подача документов
Алексей Орлов возглавит список ЕР и будет отвечать за его продвижение Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявился на праймериз «Единой России». Он возглавит общегородскую тройку ЕР на выборах в гордуму. В нее также войдут депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо, гонщик Сергей Карякин.

Шипулин пришел в исполком партии на несколько минут раньше Орлова. В разговоре с корреспондентом он поделился, что приглашение принять участие в кампании получил именно от Орлова, а затем согласовал это с губернатором Евгением Куйвашевым. «[На выборах] формируется большая команда, у нас очень тесные взаимоотношения со всеми ветвями власти, поэтому решил поддержать. Также важно посмотреть, насколько мне доверяют жители Екатеринбурга», — объяснил Шипулин. По его словам, на раздумья у него ушло около месяца. От мандата, признался Шипулин, он скорее всего, откажется.

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Как и Орлов. Он, подав документы, сказал URA.RU, что пойти на праймериз — его личная инициатива. «Я с губернатором этот вопрос согласовал, потому что он лидер партии в регионе. Он поддержал. Поэтому будем работать на авторитет партии», — заявил мэр. Его участие важно тем, что впервые за время его работы станет понятен его реальный рейтинг.

О том, что Орлов будет нести личную ответственность за результат списка ЕР на выборах, агентство сообщало в середине апреля. Это Куйвашев решение объявил в узком кругу, когда отстранял администрацию от курирования кампаний в одномандатных округах — в результате интриги его доверенного политтехнолога Рината Хазеева и миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), чью фракцию в думе Орлов хочет сократить.

Алексей Орлов и Антон Шипулин подают документы на праймериз «Единой России». Екатеринбург
По словам Антона Шипулина, его рабочий график из-за праймериз скорректируется
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявился на праймериз «Единой России». Он возглавит общегородскую тройку ЕР на выборах в гордуму. В нее также войдут депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо, гонщик Сергей Карякин. Шипулин пришел в исполком партии на несколько минут раньше Орлова. В разговоре с корреспондентом он поделился, что приглашение принять участие в кампании получил именно от Орлова, а затем согласовал это с губернатором Евгением Куйвашевым. «[На выборах] формируется большая команда, у нас очень тесные взаимоотношения со всеми ветвями власти, поэтому решил поддержать. Также важно посмотреть, насколько мне доверяют жители Екатеринбурга», — объяснил Шипулин. По его словам, на раздумья у него ушло около месяца. От мандата, признался Шипулин, он скорее всего, откажется. Как и Орлов. Он, подав документы, сказал URA.RU, что пойти на праймериз — его личная инициатива. «Я с губернатором этот вопрос согласовал, потому что он лидер партии в регионе. Он поддержал. Поэтому будем работать на авторитет партии», — заявил мэр. Его участие важно тем, что впервые за время его работы станет понятен его реальный рейтинг. О том, что Орлов будет нести личную ответственность за результат списка ЕР на выборах, агентство сообщало в середине апреля. Это Куйвашев решение объявил в узком кругу, когда отстранял администрацию от курирования кампаний в одномандатных округах — в результате интриги его доверенного политтехнолога Рината Хазеева и миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), чью фракцию в думе Орлов хочет сократить.
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