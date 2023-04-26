Мишустин: Запад пытается стереть историю России

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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, мишустин михаил
Важно сохранить русскую культуру и историческую память страны, заявил Михаил Мишустин Фото:

Запад пытается отменить историю, культуру и язык России в интернете. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого», — пояснил свою мысль Михаил Мишустин во время выступления на просветительском марафоне «Знание». Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Премьер высказался о важности сохранения исторической памяти, которое помогает понимать причины совершения тех или иных ошибок и не допускать их в дальнейшем.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что русскую культуру отменить невозможно. Она неотделима от общеевропейской, подчеркнул он. Многообразием культуры Россия и отличается от Запада, заявлял глава ММИД РФ Сергей Лавров.

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Запад пытается отменить историю, культуру и язык России в интернете. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого», — пояснил свою мысль Михаил Мишустин во время выступления на просветительском марафоне «Знание». Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Премьер высказался о важности сохранения исторической памяти, которое помогает понимать причины совершения тех или иных ошибок и не допускать их в дальнейшем. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что русскую культуру отменить невозможно. Она неотделима от общеевропейской, подчеркнул он. Многообразием культуры Россия и отличается от Запада, заявлял глава ММИД РФ Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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