Мишустин: Запад пытается стереть историю России

26 апреля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Важно сохранить русскую культуру и историческую память страны, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад пытается отменить историю, культуру и язык России в интернете. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого», — пояснил свою мысль Михаил Мишустин во время выступления на просветительском марафоне «Знание». Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Премьер высказался о важности сохранения исторической памяти, которое помогает понимать причины совершения тех или иных ошибок и не допускать их в дальнейшем. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что русскую культуру отменить невозможно. Она неотделима от общеевропейской, подчеркнул он. Многообразием культуры Россия и отличается от Запада, заявлял глава ММИД РФ Сергей Лавров.

Запад пытается отменить историю, культуру и язык России в интернете. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого», — пояснил свою мысль Михаил Мишустин во время выступления на просветительском марафоне «Знание». Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Премьер высказался о важности сохранения исторической памяти, которое помогает понимать причины совершения тех или иных ошибок и не допускать их в дальнейшем. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что русскую культуру отменить невозможно. Она неотделима от общеевропейской, подчеркнул он. Многообразием культуры Россия и отличается от Запада, заявлял глава ММИД РФ Сергей Лавров.