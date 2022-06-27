Медведев заявил, что русскую культуру запретить невозможно

28 июня 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Культуру нельзя сравнивать с «облупившейся коммунальной квартире», которую можно делить, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Русская культура не может быть отделена от общеевропейской, потому рассуждать об ее запрете могут только придурки. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Что касается русской культуры, то она от украинской, от общеевропейской, от мировой неотделима. „Запрещать“ ее бесполезно. Только придурки могут всерьез рассуждать об этом», — заявил Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты». Зампред Совбеза отметил, что разделять литературу, науку, искусство подобно «облупившейся коммунальной квартире» категорически нельзя. «Это наше общее богатство, в котором черпаем силу и творческую энергию мы все, вне зависимости от национальности, достатка и воззрений», — добавил он. Ранее сообщалось, что в украинских школах собираются отменить русский язык. Так власти Николаева запретили преподавать русский язык в школах с 1 сентября. Президент России Владимир Путин отмечал, что именно Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Преподаватели американских университетов осудили запрет русской литературы на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Русская культура не может быть отделена от общеевропейской, потому рассуждать об ее запрете могут только придурки. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Что касается русской культуры, то она от украинской, от общеевропейской, от мировой неотделима. „Запрещать“ ее бесполезно. Только придурки могут всерьез рассуждать об этом», — заявил Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты». Зампред Совбеза отметил, что разделять литературу, науку, искусство подобно «облупившейся коммунальной квартире» категорически нельзя. «Это наше общее богатство, в котором черпаем силу и творческую энергию мы все, вне зависимости от национальности, достатка и воззрений», — добавил он. Ранее сообщалось, что в украинских школах собираются отменить русский язык. Так власти Николаева запретили преподавать русский язык в школах с 1 сентября. Президент России Владимир Путин отмечал, что именно Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Преподаватели американских университетов осудили запрет русской литературы на Украине.