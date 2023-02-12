Лавров нашел главное различие между Россией и Западом

Лавров назвал основным отличием России от Запада многообразие традиций и культуры

12 февраля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров считает, что Запад хочет влиять на другие народы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России, в отличие от Запада, есть многообразие традиций и культур, что является залогом единства страны. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Многообразие культур, языков, религий, традиций — это одно из важных измерений демократии. Нам пытаются объяснять демократию исключительно „по-западному“: каждые четыре-пять лет надо голосовать, чтобы западным специалистам по демократии было видно, что все, с их точки зрения, правильно. Многообразие — это залог единства нашей страны по сравнению с американской философией», — приводит заявление Лаврова сайт МИД РФ . Министр заявил, что США хотят привести мир в состояние, которое будет понятно им. Вашингтон стремится формировать другие народы по своему подобию, поэтому подавляет их историческую и этническую идентичность, высказался Лавров. По его мнению, обеспечивать согласие с помощью демократии нужно, но не обязательно делать это теми способами, которые на Западе считают единственно правильными. Запад вводит антироссийские санкции. По словам президента России Владимира Путина, целью является «отмена России и ее культуры». Глава Минкульта Литвы Симонас Кайрис предложил временно отменить русскую культуру из-за ситуации на Украине. В МИД РФ отмечали, что Запад объявил атаку на все русское за рубежом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России, в отличие от Запада, есть многообразие традиций и культур, что является залогом единства страны. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Многообразие культур, языков, религий, традиций — это одно из важных измерений демократии. Нам пытаются объяснять демократию исключительно „по-западному“: каждые четыре-пять лет надо голосовать, чтобы западным специалистам по демократии было видно, что все, с их точки зрения, правильно. Многообразие — это залог единства нашей страны по сравнению с американской философией», — приводит заявление Лаврова сайт МИД РФ. Министр заявил, что США хотят привести мир в состояние, которое будет понятно им. Вашингтон стремится формировать другие народы по своему подобию, поэтому подавляет их историческую и этническую идентичность, высказался Лавров. По его мнению, обеспечивать согласие с помощью демократии нужно, но не обязательно делать это теми способами, которые на Западе считают единственно правильными. Запад вводит антироссийские санкции. По словам президента России Владимира Путина, целью является «отмена России и ее культуры». Глава Минкульта Литвы Симонас Кайрис предложил временно отменить русскую культуру из-за ситуации на Украине. В МИД РФ отмечали, что Запад объявил атаку на все русское за рубежом.