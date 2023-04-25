25 апреля 2023

Губернатор Махонин поучаствовал в написании гимна Перми к 300-летию

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Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин признался, что вставил пару строчек в неофициальный гимн Перми Фото:
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300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин признался, что принял участие в написании неофициального гимна Перми, который представил Dj Smash (Андрей Ширман). Об этом глава региона рассказал на заседании краевого правительства, где обсуждалась подготовка к проведению мероприятий, приуроченных к 300-летию города. Трансляция ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Относительно тех произведений, которые сейчас [представлены] и в кино, и в музыке: очень приятно, что в них участвуют наши земляки. На самом деле, одним из немногих плюсов моей работы является возможность участия в таких мероприятиях. Даже в песню под названием „гимн Перми“, которую написал Андрей Ширман, тоже посчастливилось мне две строчки ставить, как говорят», — признался Махонин.

Ранее Ширман представил неофициальный гимн города, а также анимационный клип, снятый на песню. Трек был записан специально к 300-летию Перми. О том, что именно Ширману, родившемуся в Прикамье, предстоит написать композицию, Махонин заявлял еще в 2021 году.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин признался, что принял участие в написании неофициального гимна Перми, который представил Dj Smash (Андрей Ширман). Об этом глава региона рассказал на заседании краевого правительства, где обсуждалась подготовка к проведению мероприятий, приуроченных к 300-летию города. Трансляция ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Относительно тех произведений, которые сейчас [представлены] и в кино, и в музыке: очень приятно, что в них участвуют наши земляки. На самом деле, одним из немногих плюсов моей работы является возможность участия в таких мероприятиях. Даже в песню под названием „гимн Перми“, которую написал Андрей Ширман, тоже посчастливилось мне две строчки ставить, как говорят», — признался Махонин. Ранее Ширман представил неофициальный гимн города, а также анимационный клип, снятый на песню. Трек был записан специально к 300-летию Перми. О том, что именно Ширману, родившемуся в Прикамье, предстоит написать композицию, Махонин заявлял еще в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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