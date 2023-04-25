Губернатор Махонин поучаствовал в написании гимна Перми к 300-летию

26 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин признался, что вставил пару строчек в неофициальный гимн Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин признался, что принял участие в написании неофициального гимна Перми, который представил Dj Smash (Андрей Ширман). Об этом глава региона рассказал на заседании краевого правительства, где обсуждалась подготовка к проведению мероприятий, приуроченных к 300-летию города. Трансляция ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Относительно тех произведений, которые сейчас [представлены] и в кино, и в музыке: очень приятно, что в них участвуют наши земляки. На самом деле, одним из немногих плюсов моей работы является возможность участия в таких мероприятиях. Даже в песню под названием „гимн Перми“, которую написал Андрей Ширман, тоже посчастливилось мне две строчки ставить, как говорят», — признался Махонин. Ранее Ширман представил неофициальный гимн города, а также анимационный клип, снятый на песню. Трек был записан специально к 300-летию Перми. О том, что именно Ширману, родившемуся в Прикамье, предстоит написать композицию, Махонин заявлял еще в 2021 году.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин признался, что принял участие в написании неофициального гимна Перми, который представил Dj Smash (Андрей Ширман). Об этом глава региона рассказал на заседании краевого правительства, где обсуждалась подготовка к проведению мероприятий, приуроченных к 300-летию города. Трансляция ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Относительно тех произведений, которые сейчас [представлены] и в кино, и в музыке: очень приятно, что в них участвуют наши земляки. На самом деле, одним из немногих плюсов моей работы является возможность участия в таких мероприятиях. Даже в песню под названием „гимн Перми“, которую написал Андрей Ширман, тоже посчастливилось мне две строчки ставить, как говорят», — признался Махонин. Ранее Ширман представил неофициальный гимн города, а также анимационный клип, снятый на песню. Трек был записан специально к 300-летию Перми. О том, что именно Ширману, родившемуся в Прикамье, предстоит написать композицию, Махонин заявлял еще в 2021 году.