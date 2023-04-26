Свердловский ФСИН раскрыла, куда направили зеков из сгоревшей Сосьвы

Заключенных ЛИУ-23 в Сосьве направили в областную туберкулезную больницу Нижнего Тагила
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Заключенных ЛИУ-23 перевели в Нижний Тагил Фото:
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Пожары в Свердловской области

Заключенных лечебного исправительного учреждения (ЛИУ-23) в Сосьве (Свердловская область), где накануне крупный пожар уничтожил несколько десятков строений, направили в областную туберкулезную больницу ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

«Заключенных ФКУ „Лечебное исправительное учреждение №23“ (ЛИУ-23 р. п. Сосьва) направили в медицинское учреждение ЛИУ-51, которое находится на территории Нижнего Тагила. В больницу переведи порядка 170 заключенных мужчин. ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле рассчитано на 930 человек. Сейчас там отбывают наказание 530 человек», — отметил Левченко.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начался пожар рядом с больницей ФСИН. На место возгорания стянули силовиков из колонии №8 и спасателей МЧС.

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Заключенных лечебного исправительного учреждения (ЛИУ-23) в Сосьве (Свердловская область), где накануне крупный пожар уничтожил несколько десятков строений, направили в областную туберкулезную больницу ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко. «Заключенных ФКУ „Лечебное исправительное учреждение №23“ (ЛИУ-23 р. п. Сосьва) направили в медицинское учреждение ЛИУ-51, которое находится на территории Нижнего Тагила. В больницу переведи порядка 170 заключенных мужчин. ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле рассчитано на 930 человек. Сейчас там отбывают наказание 530 человек», — отметил Левченко. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начался пожар рядом с больницей ФСИН. На место возгорания стянули силовиков из колонии №8 и спасателей МЧС.
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