Группа ЛСП отказалась ехать в Екатеринбург ради «Ночи музыки»

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, ночь музыки 2021, лсп, савченко олег
ЛСП приезжали на «Ночь музыки» в 2020 году Фото:

Группа ЛСП, которую называли в числе одного из хэдлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки», не станет выступать в Екатеринбурге. Об этом рассказали представители фестиваля.

«Группа ЛСП действительно не приедет. Но приедет много других хедлайнеров, следите за нашими новостями», — рассказали в пресс-службе. Группа приезжала на фестиваль лишь в 2019 году.

Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. На данный момент известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, исполнительница Юлия Чичерина, группа «Зверобой».

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Группа ЛСП, которую называли в числе одного из хэдлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки», не станет выступать в Екатеринбурге. Об этом рассказали представители фестиваля. «Группа ЛСП действительно не приедет. Но приедет много других хедлайнеров, следите за нашими новостями», — рассказали в пресс-службе. Группа приезжала на фестиваль лишь в 2019 году. Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. На данный момент известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, исполнительница Юлия Чичерина, группа «Зверобой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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