Группа ЛСП отказалась ехать в Екатеринбург ради «Ночи музыки»

ЛСП приезжали на «Ночь музыки» в 2020 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Группа ЛСП, которую называли в числе одного из хэдлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки», не станет выступать в Екатеринбурге. Об этом рассказали представители фестиваля.

«Группа ЛСП действительно не приедет. Но приедет много других хедлайнеров, следите за нашими новостями», — рассказали в пресс-службе. Группа приезжала на фестиваль лишь в 2019 году.

Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. На данный момент известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, исполнительница Юлия Чичерина, группа «Зверобой».