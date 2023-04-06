Власти определили лимит помощи курганским перевозчикам на новые автобусы

07 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Для получения денежной компенсации перевозчикам нужно будет направить властям определенные документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане представители власти готовы возместить перевозчикам новых маршрутов до 20% стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы. Об этом URA.RU сообщил руководитель ООО «Транспортная компания» Евгений Кадочников. «Нам обещают компенсацию первоначального авансового платежа по лизингу. Там выделена определенная сумма на все автобусы. Нам сказали, что эта компенсация покроет не более 20% затрат», — рассказал Кадочников. По его словам, компаниям нужно будет сдать документы на компенсацию, а представители власти будут принимать решение — одобрять эти заявки или нет. Компания Кадочникова заключила договоры лизинга на покупку семи автобусов Yutong и планирует приобрести еще шесть автобусов. По словам источника URA.RU, связанного с местными властями, компенсацию планируют выделить и другим двум перевозчикам, участвующим в транспортной реформе. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до перевозчика Виктора Мунтяна. Гендиректор компании «Транссервис» Наталья Кутепова пообещала URA.RU позже прокомментировать ситуацию, связанную с новыми автобусами. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее стало известно, что правительство Курганской области даст муниципалитетам деньги на возмещение части затрат перевозчикам, которые купят новые автобусы в рамках транспортной реформы. Представители муниципалитетов должны указывать в заявлении размер запрашиваемой субсидии. Курганские перевозчики собираются покупать ульяновские и китайские автобусы. Ожидается, что к концу весны в городе появятся десятки новых автобусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане представители власти готовы возместить перевозчикам новых маршрутов до 20% стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы. Об этом URA.RU сообщил руководитель ООО «Транспортная компания» Евгений Кадочников. «Нам обещают компенсацию первоначального авансового платежа по лизингу. Там выделена определенная сумма на все автобусы. Нам сказали, что эта компенсация покроет не более 20% затрат», — рассказал Кадочников. По его словам, компаниям нужно будет сдать документы на компенсацию, а представители власти будут принимать решение — одобрять эти заявки или нет. Компания Кадочникова заключила договоры лизинга на покупку семи автобусов Yutong и планирует приобрести еще шесть автобусов. По словам источника URA.RU, связанного с местными властями, компенсацию планируют выделить и другим двум перевозчикам, участвующим в транспортной реформе. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до перевозчика Виктора Мунтяна. Гендиректор компании «Транссервис» Наталья Кутепова пообещала URA.RU позже прокомментировать ситуацию, связанную с новыми автобусами. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее стало известно, что правительство Курганской области даст муниципалитетам деньги на возмещение части затрат перевозчикам, которые купят новые автобусы в рамках транспортной реформы. Представители муниципалитетов должны указывать в заявлении размер запрашиваемой субсидии. Курганские перевозчики собираются покупать ульяновские и китайские автобусы. Ожидается, что к концу весны в городе появятся десятки новых автобусов.