Силовики решили судьбу сгоревшей больницы в Сосьве

ГУФСИН не станет восстанавливать сгоревшую при пожаре больницу в Сосьве

26 апреля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Тюремная больница в Сосьве была сильно повреждена из-за пожара Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Лечебное исправительное учреждения ЛИУ-23 в Сосьве (Свердловская область), которое накануне было уничтожено пожаром, не подлежит восстановлению. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился полковник внутренней службы, пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко. «ЛИУ-23 в Сосьве было сильно повреждено из-за пожара. Учреждение восстанавливать, скорее всего, не будут. На данный момент лечебное исправительное учреждение продолжает функционировать, оно не закрыто», — отметил Левченко. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Одним из крупнейших возгораний стал пожар в Сосьве. Заключенных лечебного исправительного учреждения Сосьвы, где пожар уничтожил несколько десятков строений, направили в больницу в Нижнем Тагиле.

Лечебное исправительное учреждения ЛИУ-23 в Сосьве (Свердловская область), которое накануне было уничтожено пожаром, не подлежит восстановлению. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился полковник внутренней службы, пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко. «ЛИУ-23 в Сосьве было сильно повреждено из-за пожара. Учреждение восстанавливать, скорее всего, не будут. На данный момент лечебное исправительное учреждение продолжает функционировать, оно не закрыто», — отметил Левченко. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Одним из крупнейших возгораний стал пожар в Сосьве. Заключенных лечебного исправительного учреждения Сосьвы, где пожар уничтожил несколько десятков строений, направили в больницу в Нижнем Тагиле.