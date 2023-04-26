Силовики решили судьбу сгоревшей больницы в Сосьве

Лечебное исправительное учреждения ЛИУ-23 в Сосьве (Свердловская область), которое накануне было уничтожено пожаром, не подлежит восстановлению. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился полковник внутренней службы, пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко.
«ЛИУ-23 в Сосьве было сильно повреждено из-за пожара. Учреждение восстанавливать, скорее всего, не будут. На данный момент лечебное исправительное учреждение продолжает функционировать, оно не закрыто», — отметил Левченко.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Одним из крупнейших возгораний стал пожар в Сосьве. Заключенных лечебного исправительного учреждения Сосьвы, где пожар уничтожил несколько десятков строений, направили в больницу в Нижнем Тагиле.
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