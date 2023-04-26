Свердловский оборонный завод массово ищет сотрудников

В Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина, который специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет (предприятие выполняет гособоронзаказ- прим. URA.RU), ищет инженеров-технологов. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился заместитель генерального директора по персоналу ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Сергей Свинин.
«Наше предприятие остро нуждается в инженерах — технологах. Также нужны люди рабочих специальностей, например: операторы станков, монтажники, станочники, шлифовщики и токари. Предприятие всячески поддерживает как начинающих специалистов, так и опытных», — сказал Свинин в частной беседе с журналистом URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге военное предприятие разместило вакансии. Машиностроительный завод имени Калинина за январь месяц открыл 32 вакантных места.
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