Свердловский оборонный завод массово ищет сотрудников

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Производственные мощности компании BRT. Екатеринбург, токарный станок, военная продукция
Завод имени Калинина нуждается в инженерах-технологах, монтажниках, станочниках и шлифовщиках Фото:

В Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина, который специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет (предприятие выполняет гособоронзаказ- прим. URA.RU), ищет инженеров-технологов. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился заместитель генерального директора по персоналу ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Сергей Свинин.

«Наше предприятие остро нуждается в инженерах — технологах. Также нужны люди рабочих специальностей, например: операторы станков, монтажники, станочники, шлифовщики и токари. Предприятие всячески поддерживает как начинающих специалистов, так и опытных», — сказал Свинин в частной беседе с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге военное предприятие разместило вакансии. Машиностроительный завод имени Калинина за январь месяц открыл 32 вакантных места.

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В Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина, который специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет (предприятие выполняет гособоронзаказ- прим. URA.RU), ищет инженеров-технологов. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился заместитель генерального директора по персоналу ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Сергей Свинин. «Наше предприятие остро нуждается в инженерах — технологах. Также нужны люди рабочих специальностей, например: операторы станков, монтажники, станочники, шлифовщики и токари. Предприятие всячески поддерживает как начинающих специалистов, так и опытных», — сказал Свинин в частной беседе с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге военное предприятие разместило вакансии. Машиностроительный завод имени Калинина за январь месяц открыл 32 вакантных места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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