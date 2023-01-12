В Екатеринбурге военное предприятие массово ищет сотрудников. Скрин

12 января 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Машиностроительный завод имени Калинина выложил за месяц 32 объявления о поиске работников Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), выполняющий гособоронзаказ, за последний месяц открыл 32 вакансии. Объявления опубликованы на сайте по поиску работы Head Hunter. Всего на площадке размещено 34 вакансии от МЗиКа, при этом 32 из них опубликованы за последний месяц, а 23 — за последнюю неделю. Предприятие ищет операторов станков с ПУ на расточную группу оборудования (предназначено для обработки заготовок крупных размеров, — прим. ред.) и обещает им самую высокую зарплату по сравнению с другими предложениями — до 120 тысяч рублей. Также требуется ведущий экономист (зарплата 90 тысяч рублей), инженер по ремонту (от 60 тысяч рублей), инженер-технолог механообработки (от 65 тысяч рублей), водители (от 55 тысяч рублей), заточник (от 50 тысяч рублей) и другие. Некоторые вакансии Машиностроительный завод имени Калинина специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет. Инсайдер URA.RU сообщал, что предприятие выполняет гособоронзаказ. В августе 2022 года на территорию МЗиК приезжал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Массово ищут сотрудников и на «Уралтрансмаше», а также на Уральском заводе гражданской авиации. Некоторые вакансии от МЗиК открыты не в Екатеринбурге, а в городах области Скрин сайта Head Hunter

В Екатеринбурге машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), выполняющий гособоронзаказ, за последний месяц открыл 32 вакансии. Объявления опубликованы на сайте по поиску работы Head Hunter. Всего на площадке размещено 34 вакансии от МЗиКа, при этом 32 из них опубликованы за последний месяц, а 23 — за последнюю неделю. Предприятие ищет операторов станков с ПУ на расточную группу оборудования (предназначено для обработки заготовок крупных размеров, — прим. ред.) и обещает им самую высокую зарплату по сравнению с другими предложениями — до 120 тысяч рублей. Также требуется ведущий экономист (зарплата 90 тысяч рублей), инженер по ремонту (от 60 тысяч рублей), инженер-технолог механообработки (от 65 тысяч рублей), водители (от 55 тысяч рублей), заточник (от 50 тысяч рублей) и другие. Некоторые вакансии Машиностроительный завод имени Калинина специализируется на производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет. Инсайдер URA.RU сообщал, что предприятие выполняет гособоронзаказ. В августе 2022 года на территорию МЗиК приезжал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Массово ищут сотрудников и на «Уралтрансмаше», а также на Уральском заводе гражданской авиации.