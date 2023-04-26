О масштабном пожаре в Сосьве доложили Путину

26 апреля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в курсе, что в Сосьве произошел крупный пожар Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации в Сосьве (Свердловская область), где сгорели больше 90 домов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Президент в курсе [ситуации в Сосьве], будем вас информировать», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время конференц-колла. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации в Сосьве (Свердловская область), где сгорели больше 90 домов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Президент в курсе [ситуации в Сосьве], будем вас информировать», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время конференц-колла. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.