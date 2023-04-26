Что известно о пожарах, уничтожающих жилые дома в Свердловской области

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В Свердловской области продолжают тушить поселки, загоревшиеся из-за лесных пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области продолжается борьба с пожарами, которые охватили несколько десятков поселков. Из-за сложной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности. Местных жителей, которые остались без крова в поселке Сосьва, размещают в палатках, также возбуждено два уголовных дела из-за пожаров. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.

  • Утром 26 апреля стало известно, что в регион прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов. Он возглавил оперативную группу, которая будет работать в Сосьве. В городе сгорело 92 дома.
  • Огонь с жилых домов в поселке Сосьва перекинулся на груженые пиломатериалами железнодорожные вагоны, в дальнейшем огонь повредил и шпалы.
  • Следователи возбудили два уголовных дела из-за пожара в Сосьве. Одно из них по факту халатности должностных лиц, второе — причинение смерти по неосторожности. Ранее стало известно, что в огне погиб 62-летний мужчина.
  • Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать сбор гуманитарной помощи для людей, чьи дома пострадали при пожаре в Сосьве. Помогать в этом будут волонтеры центра «Мы рядом».
  • Из-за пожара сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву. Туда не смогут попасть люди, которые не прописаны в населенном пункте.
  • Пожар в Сосьве — не единственный, которые появился в регионе. Также огонь бушует в поселках Таежный, Висим, Прогресс и других. Без домов остались около 660 человек, сообщили в экстренных службах.
  • Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим жителям Сосьвы. В ближайшее время погорельцы получат первую выплату в 10 тысяч рублей, власти помогут им восстановить документы и банковские карты.
  • После пожара в Сосьве не могут найти 89-летнюю местную жительницу. Об этом заявили ее родственники, они просят помощи в розыске в соцсетях.
  • Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил о том, что из Сосьвы сбежал владелец лесопилки, с которой, предположительно, начался пожар.
  • Местные жители говорят о том, что в Сосьве появился новый очаг возгорания. Но спасатели эту информацию не подтверждают.
  • Беременных женщин и тех, у кого есть хронические заболевания, эвакуировали в Серовскую больницу. Всего — порядка 15 человек.
  • Жители поселка, оставшиеся без крова, временно проживают в палатках. Для них развернули пункты временного размещения.
  • В свердловском управлении ФСИН раскрыли судьбу пациентов ЛИУ-23, которая сгорела еще вчера. Заключенных эвакуировали, и сейчас они находятся в областной туберкулезной больнице ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле.
  • Из огня удалось спасти служебных собак ФСИН. Сейчас им ничего не угрожает, рассказал URA.RU полковник внутренней службы, пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

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В Свердловской области продолжается борьба с пожарами, которые охватили несколько десятков поселков. Из-за сложной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности. Местных жителей, которые остались без крова в поселке Сосьва, размещают в палатках, также возбуждено два уголовных дела из-за пожаров. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.
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