Совфед одобрил закон о лишении гражданства РФ

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Совфед ободрил закон, лишающий гражданства за дискредитацию ВС РФ Фото:

Совет Федерации одобрил законопроект о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии РФ, действия, которые несут угрозу нацбезопасности, а также за призывы к экстремизму. Также лишиться приобретенного гражданства можно за организацию вооруженного мятежа.

«Совет федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии», — стало известно на заседании Совфеда. Его трансляция ведется на официальном сайте Совфеда. Там добавили, что приобретенного гражданства могут также лишить за действия, которые несут угрозу нацбезопасности. Среди прочего лишение гражданства может последовать за публичные призывы к экстремизму, угрозу жизни государственного деятеля и организацию вооруженного мятежа.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что после лишения гражданства за дискредитацию ВС РФ может последовать депортация. В Госдуме приняли поправки в законе «О гражданстве РФ», которые позволяют лишать приобретенного гражданства тех, кто нанес угрозу нацбезопасности страны.

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Совет Федерации одобрил законопроект о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии РФ, действия, которые несут угрозу нацбезопасности, а также за призывы к экстремизму. Также лишиться приобретенного гражданства можно за организацию вооруженного мятежа. «Совет федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии», — стало известно на заседании Совфеда. Его трансляция ведется на официальном сайте Совфеда. Там добавили, что приобретенного гражданства могут также лишить за действия, которые несут угрозу нацбезопасности. Среди прочего лишение гражданства может последовать за публичные призывы к экстремизму, угрозу жизни государственного деятеля и организацию вооруженного мятежа. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что после лишения гражданства за дискредитацию ВС РФ может последовать депортация. В Госдуме приняли поправки в законе «О гражданстве РФ», которые позволяют лишать приобретенного гражданства тех, кто нанес угрозу нацбезопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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