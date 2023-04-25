Из горящего дома в Тюмени эвакуировали десятки жителей

26 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

На улице Воровского в Тюмени горит пятиэтажка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Из горящей пятиэтажки по улице Воровского в Тюмени эвакуировали 38 жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Пожарные эвакуировали 38 человек из многоэтажки на ул. Воровского, 21 в Тюмени. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено восемь человек. Жертв нет. Пожар локализован на площади 960 кв. м.», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в доме загорелся балкон. После этого огонь быстро распространился на крышу жилого здания.

Из горящей пятиэтажки по улице Воровского в Тюмени эвакуировали 38 жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Пожарные эвакуировали 38 человек из многоэтажки на ул. Воровского, 21 в Тюмени. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено восемь человек. Жертв нет. Пожар локализован на площади 960 кв. м.», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в доме загорелся балкон. После этого огонь быстро распространился на крышу жилого здания.