Из горящего дома в Тюмени эвакуировали десятки жителей

На улице Воровского в Тюмени горит пятиэтажка
Из горящей пятиэтажки по улице Воровского в Тюмени эвакуировали 38 жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Пожарные эвакуировали 38 человек из многоэтажки на ул. Воровского, 21 в Тюмени. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено восемь человек. Жертв нет. Пожар локализован на площади 960 кв. м.», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в доме загорелся балкон. После этого огонь быстро распространился на крышу жилого здания.
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