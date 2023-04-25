25 апреля 2023

Из горящего дома в Тюмени эвакуировали десятки жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
На улице Воровского в Тюмени горит пятиэтажка Фото:

Из горящей пятиэтажки по улице Воровского в Тюмени эвакуировали 38 жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Пожарные эвакуировали 38 человек из многоэтажки на ул. Воровского, 21 в Тюмени. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено восемь человек. Жертв нет. Пожар локализован на площади 960 кв. м.», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в доме загорелся балкон. После этого огонь быстро распространился на крышу жилого здания.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из горящей пятиэтажки по улице Воровского в Тюмени эвакуировали 38 жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Пожарные эвакуировали 38 человек из многоэтажки на ул. Воровского, 21 в Тюмени. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено восемь человек. Жертв нет. Пожар локализован на площади 960 кв. м.», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в доме загорелся балкон. После этого огонь быстро распространился на крышу жилого здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...