Свердловский «клуб олигархов» начал сбор помощи погорельцам из Сосьвы

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, гуманитарная помощь, грузовик, грузчик, погрузка товара, грузчики
Союз промышленников начал собирать помощь для тех, кто пострадал от пожаров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), который негласно называют «клубом олигархов», начал сбор средств для свердловчан, оставшихся без жилья из-за пожаров. Об этом сообщает telegram-канал СОСПП.

«Союз никогда не оставался в стороне от людской беды. По инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского мы объявляем среди членов СОСПП сбор средств для помощи пострадавшим при пожарах уральцам», — говорится в сообщении.

25 апреля в Свердловской области вспыхнули десятков пожаров, в частности, в населенных пунктах — Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Наиболее сильно пострадала Сосьва — там сгорело больше 90 домов, один человек погиб, еще один пропал без вести. В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

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Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), который негласно называют «клубом олигархов», начал сбор средств для свердловчан, оставшихся без жилья из-за пожаров. Об этом сообщает telegram-канал СОСПП. «Союз никогда не оставался в стороне от людской беды. По инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского мы объявляем среди членов СОСПП сбор средств для помощи пострадавшим при пожарах уральцам», — говорится в сообщении. 25 апреля в Свердловской области вспыхнули десятков пожаров, в частности, в населенных пунктах — Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Наиболее сильно пострадала Сосьва — там сгорело больше 90 домов, один человек погиб, еще один пропал без вести. В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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