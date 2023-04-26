Свердловский «клуб олигархов» начал сбор помощи погорельцам из Сосьвы

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), который негласно называют «клубом олигархов», начал сбор средств для свердловчан, оставшихся без жилья из-за пожаров. Об этом сообщает telegram-канал СОСПП.
«Союз никогда не оставался в стороне от людской беды. По инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского мы объявляем среди членов СОСПП сбор средств для помощи пострадавшим при пожарах уральцам», — говорится в сообщении.
25 апреля в Свердловской области вспыхнули десятков пожаров, в частности, в населенных пунктах — Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Наиболее сильно пострадала Сосьва — там сгорело больше 90 домов, один человек погиб, еще один пропал без вести. В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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