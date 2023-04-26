В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводят в случае, если есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с 26 апреля. Глава региона подписал соответствующий указ», — рассказали в департаменте.

Также глава региона поручил министерству общественной безопасности Свердловской области привести в режим повышенной готовности учреждения пожарной охраны, которые могут задействовать для тушения пожаров. Региональному управлению МЧС, в свою очередь, необходимо подготовить подразделения федеральной службы.

Режим повышенной готовности вводят в случае, если есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Он позволяет заранее начать мероприятия, чтобы минимизировать риски возникновения ЧС. В частности, ранее стало известно, что в регионе в режим повышенной готовности привели коммунальщиков, энергетиков и сотрудников газовых служб.

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района и Таежный в городском округе Лесной. Из-за ситуации в регионе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим. Все последние данные об обстановке в регионе — в сбойке URA.RU.