Тюменского прокурора лишили шансов на повышение

26 апреля 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

В прокуратуре Ленинского округа Тюмени будет назначен новый начальник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Тюмени Максим Перепелкин не будет утвержден в этой должности. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, указанный отдел ведомства должен возглавить опытный силовик Султан Ксимов. «У руководства есть вопросы к результатам работы Максима Перепелкина в должности и. о. прокурора Ленинского округа Тюмени. С большой долей вероятности, этот отдел возглавит Султан Ксимов, который ранее был начальником прокуратуры Центрального округа Тюмени. Скорее всего, приказ о назначении будет подписан в течение месяца», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в прокуратуре Тюменской области не могут найти замену уволившимся сотрудникам. По данными источников URA.RU, это связано с тем, что опытные специалисты уходят на пенсию, а молодые прокуроры не могут справиться с большим объемом работы.

Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Тюмени Максим Перепелкин не будет утвержден в этой должности. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, указанный отдел ведомства должен возглавить опытный силовик Султан Ксимов. «У руководства есть вопросы к результатам работы Максима Перепелкина в должности и. о. прокурора Ленинского округа Тюмени. С большой долей вероятности, этот отдел возглавит Султан Ксимов, который ранее был начальником прокуратуры Центрального округа Тюмени. Скорее всего, приказ о назначении будет подписан в течение месяца», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в прокуратуре Тюменской области не могут найти замену уволившимся сотрудникам. По данными источников URA.RU, это связано с тем, что опытные специалисты уходят на пенсию, а молодые прокуроры не могут справиться с большим объемом работы.