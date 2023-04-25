25 апреля 2023

Тюменского прокурора лишили шансов на повышение

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
В прокуратуре Ленинского округа Тюмени будет назначен новый начальник Фото:

Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Тюмени Максим Перепелкин не будет утвержден в этой должности. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, указанный отдел ведомства должен возглавить опытный силовик Султан Ксимов.

«У руководства есть вопросы к результатам работы Максима Перепелкина в должности и. о. прокурора Ленинского округа Тюмени. С большой долей вероятности, этот отдел возглавит Султан Ксимов, который ранее был начальником прокуратуры Центрального округа Тюмени. Скорее всего, приказ о назначении будет подписан в течение месяца», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в прокуратуре Тюменской области не могут найти замену уволившимся сотрудникам. По данными источников URA.RU, это связано с тем, что опытные специалисты уходят на пенсию, а молодые прокуроры не могут справиться с большим объемом работы.

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Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Тюмени Максим Перепелкин не будет утвержден в этой должности. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, указанный отдел ведомства должен возглавить опытный силовик Султан Ксимов. «У руководства есть вопросы к результатам работы Максима Перепелкина в должности и. о. прокурора Ленинского округа Тюмени. С большой долей вероятности, этот отдел возглавит Султан Ксимов, который ранее был начальником прокуратуры Центрального округа Тюмени. Скорее всего, приказ о назначении будет подписан в течение месяца», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в прокуратуре Тюменской области не могут найти замену уволившимся сотрудникам. По данными источников URA.RU, это связано с тем, что опытные специалисты уходят на пенсию, а молодые прокуроры не могут справиться с большим объемом работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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