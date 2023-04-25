Тюменского прокурора лишили шансов на повышение

Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Тюмени Максим Перепелкин не будет утвержден в этой должности. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, указанный отдел ведомства должен возглавить опытный силовик Султан Ксимов.
«У руководства есть вопросы к результатам работы Максима Перепелкина в должности и. о. прокурора Ленинского округа Тюмени. С большой долей вероятности, этот отдел возглавит Султан Ксимов, который ранее был начальником прокуратуры Центрального округа Тюмени. Скорее всего, приказ о назначении будет подписан в течение месяца», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в прокуратуре Тюменской области не могут найти замену уволившимся сотрудникам. По данными источников URA.RU, это связано с тем, что опытные специалисты уходят на пенсию, а молодые прокуроры не могут справиться с большим объемом работы.
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