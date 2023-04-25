25 апреля 2023

Продюсер Фадеев ищет солисток для женского гимна «Время мужчин». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фадеев увеличил количество победительниц своего конкурса Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, увеличил количество вокалисток для своей песни «Время мужчин». Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале.

«Идея была такая — мы хотели найти одного человека. А зная то, что среди участниц есть те, кто реально ждет своих ребят, мы решили пойти другим путем — увеличим количество солисток. И пусть это будет женский гимн», — рассказал Фадеев в своем посте.

Музыкант объявил конкурс для исполнительниц песни, которую он написал на стихи Владимира Ильичева (поэт-песенник, написавший слова для песен Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и других). От участниц требовалось снять видео с живым исполнением «Времени мужчин» под минусовку и опубликовать в социальных сетях. Работы принимаются до 29 апреля. После конкурса победителей ждут запись в студии и съемки клипа от лейбла Malfa (продюсерский центр Фадеева).

Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана ищет исполнительницу для новой песни. Фадеев объявил конкурс, в котором планировал выбрать одну солистку для композиции, которую написал сам.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, увеличил количество вокалисток для своей песни «Время мужчин». Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале. «Идея была такая — мы хотели найти одного человека. А зная то, что среди участниц есть те, кто реально ждет своих ребят, мы решили пойти другим путем — увеличим количество солисток. И пусть это будет женский гимн», — рассказал Фадеев в своем посте. Музыкант объявил конкурс для исполнительниц песни, которую он написал на стихи Владимира Ильичева (поэт-песенник, написавший слова для песен Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и других). От участниц требовалось снять видео с живым исполнением «Времени мужчин» под минусовку и опубликовать в социальных сетях. Работы принимаются до 29 апреля. После конкурса победителей ждут запись в студии и съемки клипа от лейбла Malfa (продюсерский центр Фадеева). Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана ищет исполнительницу для новой песни. Фадеев объявил конкурс, в котором планировал выбрать одну солистку для композиции, которую написал сам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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