Продюсер Фадеев ищет солисток для женского гимна «Время мужчин». Видео

26 апреля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Фадеев увеличил количество победительниц своего конкурса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, увеличил количество вокалисток для своей песни «Время мужчин». Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале. «Идея была такая — мы хотели найти одного человека. А зная то, что среди участниц есть те, кто реально ждет своих ребят, мы решили пойти другим путем — увеличим количество солисток. И пусть это будет женский гимн», — рассказал Фадеев в своем посте. Музыкант объявил конкурс для исполнительниц песни, которую он написал на стихи Владимира Ильичева (поэт-песенник, написавший слова для песен Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и других). От участниц требовалось снять видео с живым исполнением «Времени мужчин» под минусовку и опубликовать в социальных сетях. Работы принимаются до 29 апреля. После конкурса победителей ждут запись в студии и съемки клипа от лейбла Malfa (продюсерский центр Фадеева). Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана ищет исполнительницу для новой песни. Фадеев объявил конкурс, в котором планировал выбрать одну солистку для композиции, которую написал сам.

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, увеличил количество вокалисток для своей песни «Время мужчин». Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале. «Идея была такая — мы хотели найти одного человека. А зная то, что среди участниц есть те, кто реально ждет своих ребят, мы решили пойти другим путем — увеличим количество солисток. И пусть это будет женский гимн», — рассказал Фадеев в своем посте. Музыкант объявил конкурс для исполнительниц песни, которую он написал на стихи Владимира Ильичева (поэт-песенник, написавший слова для песен Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и других). От участниц требовалось снять видео с живым исполнением «Времени мужчин» под минусовку и опубликовать в социальных сетях. Работы принимаются до 29 апреля. После конкурса победителей ждут запись в студии и съемки клипа от лейбла Malfa (продюсерский центр Фадеева). Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана ищет исполнительницу для новой песни. Фадеев объявил конкурс, в котором планировал выбрать одну солистку для композиции, которую написал сам.