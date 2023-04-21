Максим Фадеев ищет исполнительницу для новой песни

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Максим Фадеев, фадеев максим
Новая песня Максима Фадеева называется «Время мужчин» Фото:

Музыкальный продюсер Максим Фадеев ищет исполнительницу для своей новой песни. По его словам, композиция носит название «Время мужчин».

«Объявлен конкурс! Ищу исполнительницу песни, которую я написал на стихи Владимира Ильичева. <…> Думаю, она сегодня нужна людям», — написал музыкант, родившийся в Курганской области, в своем telegram-канале.

Работы будут приниматься до 29 апреля. От претенденток требуется снять видео с живым исполнением песни под «минус», ролик должен быть загружен в соцсеть, также девушкам необходимо заполнить анкету. С победительницей будет записан студийный трек и снят клип. Готовый материал выйдет под лейблом MALFA (продюсерский центр Фадеева). С более подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться в мессенджере музыканта.

Ранее Фадеев объявлял о старте конкурса для битмейкеров и аранжировщиков. Сообщалось, что его победители получат работу в студии или будут сотрудничать с продюсером удаленно.

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев ищет исполнительницу для своей новой песни. По его словам, композиция носит название «Время мужчин». «Объявлен конкурс! Ищу исполнительницу песни, которую я написал на стихи Владимира Ильичева. <…> Думаю, она сегодня нужна людям», — написал музыкант, родившийся в Курганской области, в своем telegram-канале. Работы будут приниматься до 29 апреля. От претенденток требуется снять видео с живым исполнением песни под «минус», ролик должен быть загружен в соцсеть, также девушкам необходимо заполнить анкету. С победительницей будет записан студийный трек и снят клип. Готовый материал выйдет под лейблом MALFA (продюсерский центр Фадеева). С более подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться в мессенджере музыканта. Ранее Фадеев объявлял о старте конкурса для битмейкеров и аранжировщиков. Сообщалось, что его победители получат работу в студии или будут сотрудничать с продюсером удаленно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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