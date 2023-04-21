Максим Фадеев ищет исполнительницу для новой песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев ищет исполнительницу для своей новой песни. По его словам, композиция носит название «Время мужчин».
«Объявлен конкурс! Ищу исполнительницу песни, которую я написал на стихи Владимира Ильичева. <…> Думаю, она сегодня нужна людям», — написал музыкант, родившийся в Курганской области, в своем telegram-канале.
Работы будут приниматься до 29 апреля. От претенденток требуется снять видео с живым исполнением песни под «минус», ролик должен быть загружен в соцсеть, также девушкам необходимо заполнить анкету. С победительницей будет записан студийный трек и снят клип. Готовый материал выйдет под лейблом MALFA (продюсерский центр Фадеева). С более подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться в мессенджере музыканта.
Ранее Фадеев объявлял о старте конкурса для битмейкеров и аранжировщиков. Сообщалось, что его победители получат работу в студии или будут сотрудничать с продюсером удаленно.
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