Работница отсудила у курганского фармзавода полмиллиона рублей из-за травмы головы

Сотрудница курганского фармацевтического завода «Синтез» отсудила у предприятия 500 тысяч рублей из-за травмы головы. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда.
Изначально за несчастный случай на работе в пользу женщины было взыскано 100 тысяч рублей. После апелляции размер компенсации истцу был увеличен. «Решение Курганского городского суда от 6 декабря 2022 года изменить. Увеличить размер взыскиваемой с ПАО „Синтез“ в пользу истца компенсации морального вреда до 500 000 рублей», — говорится в решении облсуда.
Несчастный случай, из-за которого сотрудник требовал компенсацию с предприятия «Синтез», произошло в феврале 2020 года. Согласно информации суда, женщина поскользнулась на поверхности, покрытой снегом и льдом, когда шла на работу в цех №11. В результате падения работница ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рана лица слева.
Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у ПАО «Синтез» 350 тысяч рублей из-за несчастного случая на работе. Также сообщалось, что начальницу фармзавода наказали за взрыв в одном из цехов предприятия. Виновницу оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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