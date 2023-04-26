26 апреля 2023

Работница отсудила у курганского фармзавода полмиллиона рублей из-за травмы головы

© Служба новостей «URA.RU»
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Синтез. Курган , синтез, фармацевтика, фармацевтика синтез
Сотрудница отсудила у «Синтеза» компенсацию на сумму 500 тысяч рублей Фото:

Сотрудница курганского фармацевтического завода «Синтез» отсудила у предприятия 500 тысяч рублей из-за травмы головы. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда.

Изначально за несчастный случай на работе в пользу женщины было взыскано 100 тысяч рублей. После апелляции размер компенсации истцу был увеличен. «Решение Курганского городского суда от 6 декабря 2022 года изменить. Увеличить размер взыскиваемой с ПАО „Синтез“ в пользу истца компенсации морального вреда до 500 000 рублей», — говорится в решении облсуда.

Несчастный случай, из-за которого сотрудник требовал компенсацию с предприятия «Синтез», произошло в феврале 2020 года. Согласно информации суда, женщина поскользнулась на поверхности, покрытой снегом и льдом, когда шла на работу в цех №11. В результате падения работница ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рана лица слева.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у ПАО «Синтез» 350 тысяч рублей из-за несчастного случая на работе. Также сообщалось, что начальницу фармзавода наказали за взрыв в одном из цехов предприятия. Виновницу оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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Сотрудница курганского фармацевтического завода «Синтез» отсудила у предприятия 500 тысяч рублей из-за травмы головы. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. Изначально за несчастный случай на работе в пользу женщины было взыскано 100 тысяч рублей. После апелляции размер компенсации истцу был увеличен. «Решение Курганского городского суда от 6 декабря 2022 года изменить. Увеличить размер взыскиваемой с ПАО „Синтез“ в пользу истца компенсации морального вреда до 500 000 рублей», — говорится в решении облсуда. Несчастный случай, из-за которого сотрудник требовал компенсацию с предприятия «Синтез», произошло в феврале 2020 года. Согласно информации суда, женщина поскользнулась на поверхности, покрытой снегом и льдом, когда шла на работу в цех №11. В результате падения работница ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рана лица слева. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у ПАО «Синтез» 350 тысяч рублей из-за несчастного случая на работе. Также сообщалось, что начальницу фармзавода наказали за взрыв в одном из цехов предприятия. Виновницу оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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