В Кургане наказали виновного за взрыв на заводе «Синтез»

Начальника цеха курганского завода «Синтез» оштрафовали из-за взрыва на предприятии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальнику цеха курганского завода «Синтез» вынесли приговор из-за взрыва на предприятии. Суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Происшествие произошло в апреле прошлого года, в результате взрыва было разрушено здание цеха и пострадал один человек.

«Курганский городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Кургана по вине которой произошло обрушение конструкции здания ПАО „Синтез“. В судебном заседании подсудимая свою вину признала в полном объеме. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится на сайте надзорного ведомства. Приговор суда в законную силу не вступил.

Установлено, что 29 апреля 2022 года работница предприятия ПАО «Синтез» нарушила должностную инструкцию и дала указание одному из рабочих провести определенные операции с субстанцией, которые были не предусмотрены промышленным регламентом. В результате в одном из помещений цеха ПАО «Синтез» произошел взрыв пылевоздушной смеси субстанции.

Ранее URA.RU писало, что на фармзаводе Кургана произошел взрыв в цехе. В результате происшествия пострадал один из работников предприятия. Позже Управлении Ростехнадзора установили, что причиной взрыва стало нарушение процесса производства лекарственного порошка.