Жительница Кургана отсудила у фармзавода сотни тысяч рублей из-за мокрого пола

13 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Сотрудница отсудила у «Синтеза» компенсацию на сумму 350 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудница курганского фармацевтического завода «Синтез» отсудила у предприятия 350 тысяч рублей за несчастный случай на работе. Женщина поскользнулась на мокром полу и получила травму колена, в результате чего не смогла работать и была вынуждена уволиться. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ПАО „Синтез“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей», — говорится в решении суда. Изначально работник пыталась взыскать с предприятия компенсацию в размере полмиллиона рублей, а сторона ответчика просила суд снизить сумму до 50 тысяч рублей. Также в решении суда указано, что пострадавшая обращалась в госинспекцию труда с жалобой на действия работодателя, не обеспечившего безопасные условия труда и попытку скрыть обстоятельства происшествия. В ходе проверки данный факт подтвердился. Выяснилось, что ПАО «Синтез» не провело расследование несчастного случая в установленные сроки. Соответствующие мероприятия на заводе были проведены только после обращения истца к работодателю с заявлением о выплате компенсации. При этом суд установил, что в несчастном случае была вина и самого работника. В частности, в момент происшествия женщина находилась без специальной обуви. Ранее URA.RU писало, что в Кургане наказали виновного за взрыв на заводе «Синтез». Начальника цеха, в котором произошло ЧП, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Происшествие произошло в апреле прошлого года. В результате взрыва была разрушена часть здания цеха и пострадал один человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудница курганского фармацевтического завода «Синтез» отсудила у предприятия 350 тысяч рублей за несчастный случай на работе. Женщина поскользнулась на мокром полу и получила травму колена, в результате чего не смогла работать и была вынуждена уволиться. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ПАО „Синтез“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей», — говорится в решении суда. Изначально работник пыталась взыскать с предприятия компенсацию в размере полмиллиона рублей, а сторона ответчика просила суд снизить сумму до 50 тысяч рублей. Также в решении суда указано, что пострадавшая обращалась в госинспекцию труда с жалобой на действия работодателя, не обеспечившего безопасные условия труда и попытку скрыть обстоятельства происшествия. В ходе проверки данный факт подтвердился. Выяснилось, что ПАО «Синтез» не провело расследование несчастного случая в установленные сроки. Соответствующие мероприятия на заводе были проведены только после обращения истца к работодателю с заявлением о выплате компенсации. При этом суд установил, что в несчастном случае была вина и самого работника. В частности, в момент происшествия женщина находилась без специальной обуви. Ранее URA.RU писало, что в Кургане наказали виновного за взрыв на заводе «Синтез». Начальника цеха, в котором произошло ЧП, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Происшествие произошло в апреле прошлого года. В результате взрыва была разрушена часть здания цеха и пострадал один человек.