Политолог раскрыл схему НАТО по окончанию спецоперации на Украине

Политолог Брутер указал на желание Запада завершить СВО в этом году

27 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Цель НАТО по завершению СВО — захват Крыма, считает Владимир Брутер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО планирует завершить специальную военную операцию (СВО) России в этом году, для этого они планируют принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым. Тем самым Россия должна будет пойти, по их мнению, на уступки, рассказал в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «В Вашингтоне хотели бы закончить специальную военную операцию России этим годом. Им невыгодно выходить на будущий год, потому что будет идти избирательная компания (в 2024 году пройдут выборы президента США, — прим. URA.RU), это будет оказывать сильное воздействие и естественно, скорее всего, не в пользу нынешней власти. Поэтому они изобрели историю с наступлением, что вот мы сейчас будем атаковать, мы снесем русских, займем Крым, и они будут идти на унизительные меры. Для этого они пытаются принять такие документы, как билль о возврате Украине границ 1991 года», — объяснил Владимир Брутер. По словам политолога, после окончания СВО, Украина войдет в состав НАТО. «На самом деле, вопрос принятия Украины в НАТО давно решен. Просто нынешняя ситуация не предполагает, что это можно сделать сейчас, потому что европейцы будут против в связи с тем, что они не хотят становиться непосредственно участниками конфликта. Поэтому пока СВО не закончится, европейцы будут говорить американцам, что они не могут этого сделать, потому что у них общество на 80-90% против того, чтобы страны вовлекались в конфликты», — подчеркнул Брутер. Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес завил, что страны Запада хотят захвата Крыма для того, чтобы получить контроль над морскими перевозками. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая, когда подсохнет почва. Такие же сроки URA.RU называл один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад. По его словам, ВСУ захотят добиться успехов в контрнаступлении к 9 мая, чтобы устроить символический праздник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО планирует завершить специальную военную операцию (СВО) России в этом году, для этого они планируют принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым. Тем самым Россия должна будет пойти, по их мнению, на уступки, рассказал в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «В Вашингтоне хотели бы закончить специальную военную операцию России этим годом. Им невыгодно выходить на будущий год, потому что будет идти избирательная компания (в 2024 году пройдут выборы президента США, — прим. URA.RU), это будет оказывать сильное воздействие и естественно, скорее всего, не в пользу нынешней власти. Поэтому они изобрели историю с наступлением, что вот мы сейчас будем атаковать, мы снесем русских, займем Крым, и они будут идти на унизительные меры. Для этого они пытаются принять такие документы, как билль о возврате Украине границ 1991 года», — объяснил Владимир Брутер. По словам политолога, после окончания СВО, Украина войдет в состав НАТО. «На самом деле, вопрос принятия Украины в НАТО давно решен. Просто нынешняя ситуация не предполагает, что это можно сделать сейчас, потому что европейцы будут против в связи с тем, что они не хотят становиться непосредственно участниками конфликта. Поэтому пока СВО не закончится, европейцы будут говорить американцам, что они не могут этого сделать, потому что у них общество на 80-90% против того, чтобы страны вовлекались в конфликты», — подчеркнул Брутер. Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес завил, что страны Запада хотят захвата Крыма для того, чтобы получить контроль над морскими перевозками. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая, когда подсохнет почва. Такие же сроки URA.RU называл один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад. По его словам, ВСУ захотят добиться успехов в контрнаступлении к 9 мая, чтобы устроить символический праздник.