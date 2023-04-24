24 апреля 2023

Генерал ВС США раскрыл, для чего Запад планирует захват Крыма

Американский генерал Ходжес: Запад хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад хочет контролировать морские перевозки в Крыму, считает Бен Ходжес Фото:
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Западные страны хотят захватить Крым для контроля над морскими перевозками. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес.

«Это важно и для Европейского Союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, как Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», — сказал Ходжес в интервью Newsweek.

Ранее Ходжес объяснял, почему Украине важнее «вернуть» Крым, а не Донбасс. Он отметил, что Черноморский флот представляет большую угрозу для украинских военнослужащих. Обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative заявил, что Киев вместе с представителями НАТО разрабатывают план по захвату Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что летом 2023 года отправится на полуостров в отпуск.

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Западные страны хотят захватить Крым для контроля над морскими перевозками. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес. «Это важно и для Европейского Союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, как Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», — сказал Ходжес в интервью Newsweek. Ранее Ходжес объяснял, почему Украине важнее «вернуть» Крым, а не Донбасс. Он отметил, что Черноморский флот представляет большую угрозу для украинских военнослужащих. Обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative заявил, что Киев вместе с представителями НАТО разрабатывают план по захвату Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что летом 2023 года отправится на полуостров в отпуск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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