Генерал ВС США раскрыл, для чего Запад планирует захват Крыма

Западные страны хотят захватить Крым для контроля над морскими перевозками. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес.
«Это важно и для Европейского Союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, как Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», — сказал Ходжес в интервью
Ранее Ходжес объяснял, почему Украине важнее «вернуть» Крым, а не Донбасс. Он отметил, что Черноморский флот представляет большую угрозу для украинских военнослужащих. Обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative заявил, что Киев вместе с представителями НАТО разрабатывают план по захвату Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что летом 2023 года отправится на полуостров в отпуск.
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