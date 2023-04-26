В Златоусте распродают имущество метзавода-банкрота на 170 миллионов

26 апреля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Имущество бывшего метзавода планируют продать на торгах в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) объявили повторные торги о продаже имущества обанкроченного ЗЭМЗ на 159,7 млн рублей. Как следует из данных федресурса, актив подешевел на 17,7 млн рублей. «Организатор торгов, конкурсный управляющий АО „ЗЭМЗ“ Владимир Добрышкин, объявляет о проведении повторных торгов. Предмет торгов: движимое имущество (промышленное оборудование, комплектующие и инструменты в количестве 246 наименований)», — сообщается в объявлении. Торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене состоятся 19 июня. Непроданное имущество вошло в лот № 3 более крупного аукциона, прошедшего 10 апреля. Теперь Добрышкин объявил, что заключил с АО «Стил Трейд Компани» из Златоуста договор купли-продажи 100-процентной доли в ООО «Дворец Культуры «Металлург», которое зданием дворца не владеет: актив продан муниципалитету. Сам покупатель, согласно информации базы данных СБИС, являлся полным владельцем обанкроченного завода. Реализация состоялась по начальной цене. Также заключен договор с действующим Златоустовским метзаводом на продажу движимых товарно-материальных ценностей на 8,5 млн рублей. Первоначально лот выставлялся на торги на три миллиона дешевле. В апреле на аукционе продавались активы общей суммой в 900 млн рублей. Конкурсный управляющий, сам вступивший права в январе 2023 года, ничего не сообщил о реализации движимого имущества, представленного в лоте № 1. Его цена составляла 896,6 млн рублей. Весной 2023 года Павлу Котову передали права требования задолженности ЗЭМЗ на сумму в 3,3 млрд рублей. Добрышкин вступил в права конкурсного управляющего в январе 2023 года. Ранее обязанности выполнял Денис Беляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) объявили повторные торги о продаже имущества обанкроченного ЗЭМЗ на 159,7 млн рублей. Как следует из данных федресурса, актив подешевел на 17,7 млн рублей. «Организатор торгов, конкурсный управляющий АО „ЗЭМЗ“ Владимир Добрышкин, объявляет о проведении повторных торгов. Предмет торгов: движимое имущество (промышленное оборудование, комплектующие и инструменты в количестве 246 наименований)», — сообщается в объявлении. Торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене состоятся 19 июня. Непроданное имущество вошло в лот № 3 более крупного аукциона, прошедшего 10 апреля. Теперь Добрышкин объявил, что заключил с АО «Стил Трейд Компани» из Златоуста договор купли-продажи 100-процентной доли в ООО «Дворец Культуры «Металлург», которое зданием дворца не владеет: актив продан муниципалитету. Сам покупатель, согласно информации базы данных СБИС, являлся полным владельцем обанкроченного завода. Реализация состоялась по начальной цене. Также заключен договор с действующим Златоустовским метзаводом на продажу движимых товарно-материальных ценностей на 8,5 млн рублей. Первоначально лот выставлялся на торги на три миллиона дешевле. В апреле на аукционе продавались активы общей суммой в 900 млн рублей. Конкурсный управляющий, сам вступивший права в январе 2023 года, ничего не сообщил о реализации движимого имущества, представленного в лоте № 1. Его цена составляла 896,6 млн рублей. Весной 2023 года Павлу Котову передали права требования задолженности ЗЭМЗ на сумму в 3,3 млрд рублей. Добрышкин вступил в права конкурсного управляющего в январе 2023 года. Ранее обязанности выполнял Денис Беляков.