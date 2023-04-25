Курганский департамент провел выезд на проблемную улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане запретят движение на участке улицы Карла Маркса. При этом, дорога будет открыта для автотранспорта. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«С 27 апреля, для проведения восстановительных работ будет закрыт для движения транспорта участок улицы Карла Маркса — от дома № 107 до перекрестка с улицей Савельева. При этом непосредственно перекресток улиц Карла Маркса и Савельева для движения автотранспорта останется открытым», — указано на сайте городской мэрии.

Сообщается, что такое решение принято после проверки участка директором департамента ЖКХ Романом Медведевым. По информации с сайта мэрии, участок нуждается в устранении аварии на канализационном коллекторе. На участке рядом с ТЦ «Звездный» произошло три провала в дороге из-за изношенности сетей. Отмечается, что на выезде также были сотрудники городской Госавтоинспекции и главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов. На данный момент, на участке установили временную насосную станцию. Как отмечает Арапов, будет заменено около 200 изношенных сетей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли перекресток в центре города. Для движения недоступен участок дороги между улицами Кирова и Коли Мяготина. Сообщается, что закрытым перекресток будет до 26 апреля.

В Кургане закроют движение по улице, где случался провал дороги Фото: сайт администрации города Кургана